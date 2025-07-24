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Поручил чиновникам представить законопроект всем партнерам: Зеленский о проекте закона об усилении полномочий НАБУ и САП

Киев • УНН

 • 474 просмотра

Президент Украины Владимир Зеленский поручил чиновникам представить законопроект об усилении полномочий НАБУ и САП всем партнерам и привлечь экспертные возможности. Законопроект предусматривает возвращение старых норм, обязательный полиграф для работников с допуском к гостайне и запрет выезда за границу для работников НАБУ.

Поручил чиновникам представить законопроект всем партнерам: Зеленский о проекте закона об усилении полномочий НАБУ и САП

Президент Украины Владимир Зеленский поручил чиновникам представить законопроект об усилении полномочий НАБУ и САП всем партнерам и привлечь все необходимые экспертные возможности. Об этом Зеленский заявил в вечернем обращении, передает УНН.

Уже сегодня в Верховной Раде Украины есть мой законопроект – то, что обещал, – для справедливости, для правоохранительных и антикоррупционных органов. Полноценные гарантии независимости антикоррупционных органов. Реальные возможности проверить, чтобы не было никакого российского вмешательства. Каждый, кто имеет доступ к государственной тайне, – это не только в НАБУ и САП, но и ГБР, наша Национальная полиция – должен пройти проверки на детекторе лжи. И это должны быть регулярные проверки. Есть также в законопроекте нормы, которые обезопасивают от различных злоупотреблений 

- сказал Зеленский.

Он подчеркнул, что текст законопроекта обсуждали и с партнерами, и с правоохранителями, и с представителями НАБУ и САП.

Много предложений от наших партнеров, чтобы присоединились европейские эксперты: Великобритания, Германия, Евросоюз. Поручил нашим чиновникам представить законопроект всем нашим партнерам и привлечь все необходимые экспертные возможности. Конечно, важно, что украинцы так достойно реагируют на все события. Украина – это люди, которые небезразличны 

- добавил Зеленский.

Напомним

Законопроект, который внес Президент Украины Владимир Зеленский, об усилении полномочий НАБУ и САП предусматривает возвращение старых норм, которые были до принятия законопроекта №12414, прохождение обязательного полиграфа для сотрудников НАБУ, САП, БЭБ, Офиса генпрокурора, ГБР, Нацполиции, имеющих допуск к государственной тайне, а также запрет выезда за границу для сотрудников НАБУ.

Антонина Туманова

Антонина Туманова

политика
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