Доручив урядовцям представити законопроєкт всім партнерам: Зеленський про проєкт закону щодо посилення повноважень НАБУ і САП

Президент України Володимир Зеленський доручив урядовцям представити законопроєкт щодо посилення повноважень НАБУ і САП всім партнерам і залучити всі необхідні експертні можливості. Про це Зеленський заявив у вечірньому зверненні, передає УНН.

Вже сьогодні є у Верховній Раді України мій законопроєкт – те, що обіцяв, – для справедливості, для правоохоронних і антикорупційних органів. Повноцінні гарантії незалежності антикорупційних органів. Реальні можливості перевірити, щоб не було жодного російського втручання. Кожен, хто має доступ до державної таємниці, – це не тільки в НАБУ і САП, але й ДБР, наша Національна поліція – має пройти перевірки на детекторі брехні. І це мають бути регулярні перевірки. Є також у законопроєкті норми, які убезпечують від різних зловживань - сказав Зеленський.

Він наголосив, що текст законопроєкту обговорювали і з партнерами, і з правоохоронцями, і з представниками НАБУ і САП.

Багато пропозицій від наших партнерів, щоб долучились європейські експерти: Британія, Німеччина, Євросоюз. Доручив нашим урядовцям представити законопроєкт всім нашим партнерам і залучити всі необхідні експертні можливості. Звісно, важливо, що українці так достойно реагують на всі події. Україна – це люди, які небайдужі - додав Зеленський.

Нагадаємо

Законопроєкт, який вніс Президент України Володимир Зеленський, щодо посилення повноважень НАБУ і САП передбачає повернення старих норм, які були до прийняття законопроєкту №12414, проходження обов’язкового поліграфу для працівників НАБУ, САП, БЕБ, Офісу генпрокурора, ДБР, Нацполіції, які мають допуск до державної таємниці, а також заборону виїзду за кордон для працівників НАБУ.