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Доручив урядовцям представити законопроєкт всім партнерам: Зеленський про проєкт закону щодо посилення повноважень НАБУ і САП

Київ • УНН

 • 488 перегляди

Президент України Володимир Зеленський доручив урядовцям представити законопроєкт щодо посилення повноважень НАБУ і САП всім партнерам та залучити експертні можливості. Законопроєкт передбачає повернення старих норм, обов'язковий поліграф для працівників з допуском до держтаємниці та заборону виїзду за кордон для працівників НАБУ.

Доручив урядовцям представити законопроєкт всім партнерам: Зеленський про проєкт закону щодо посилення повноважень НАБУ і САП

Президент України Володимир Зеленський доручив урядовцям представити законопроєкт щодо посилення повноважень НАБУ і САП всім партнерам і залучити всі необхідні експертні можливості. Про це Зеленський заявив у вечірньому зверненні, передає УНН.

Вже сьогодні є у Верховній Раді України мій законопроєкт – те, що обіцяв, – для справедливості, для правоохоронних і антикорупційних органів. Повноцінні гарантії незалежності антикорупційних органів. Реальні можливості перевірити, щоб не було жодного російського втручання. Кожен, хто має доступ до державної таємниці, – це не тільки в НАБУ і САП, але й ДБР, наша Національна поліція – має пройти перевірки на детекторі брехні. І це мають бути регулярні перевірки. Є також у законопроєкті норми, які убезпечують від різних зловживань 

- сказав Зеленський.

Він наголосив, що текст законопроєкту обговорювали і з партнерами, і з правоохоронцями, і з представниками НАБУ і САП.

Багато пропозицій від наших партнерів, щоб долучились європейські експерти: Британія, Німеччина, Євросоюз. Доручив нашим урядовцям представити законопроєкт всім нашим партнерам і залучити всі необхідні експертні можливості. Звісно, важливо, що українці так достойно реагують на всі події. Україна – це люди, які небайдужі 

- додав Зеленський.

Нагадаємо

Законопроєкт, який вніс Президент України Володимир Зеленський, щодо посилення повноважень НАБУ і САП передбачає повернення старих норм, які були до прийняття законопроєкту №12414, проходження обов’язкового поліграфу для працівників НАБУ, САП, БЕБ, Офісу генпрокурора, ДБР, Нацполіції, які мають допуск до державної таємниці, а також заборону виїзду за кордон для працівників НАБУ.

Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

Політика
Національна поліція України
Спеціалізована антикорупційна прокуратура
Національне антикорупційне бюро України
Верховна Рада України
Європейський Союз
Велика Британія
Німеччина
Володимир Зеленський
Україна
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