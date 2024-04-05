Помощники Байдена, в переговорах за кулисами, обсуждают с Майком Джонсоном помощь для Украины

Спикер Палаты представителей Майк Джонсон может вести обсуждение относительно условий, которые позволят вынести на голосование пакет помощи Украине в размере 60 миллиардов долларов. По информации Politico, помощники президента США Джо Байдена продолжают непубличные переговоры с Джонсоном, но воздерживаются от давления, давая Джонсону пространство для маневра, передает УНН.

Детали

Помощники президента Джо Байдена "за кулисами" поддерживают контакт со спикером Палаты представителей Майк Джонсон, работая над возможностью вынести на голосование пакет помощи Украине на сумму 60 миллиардов долларов.

Белый дом поддерживал контакты с офисом Джонсона по помощи Украине в течение двухнедельных каникул в Конгрессе, по словам двух должностных лиц администрации - пишет Politico.

Отмечается, что команда Байдена воздержалась от конфронтации со спикером из-за затянутого процесса принятия помощи Украине. Вместо этого помощники действующего президента США пытались дать Джонсону пространство для маневра, поскольку он возглавляет фракцию Республиканской партии с постоянно уменьшающимся большинством.

Несмотря на все свое разочарование слишком медленными темпами в Палате представителей, представители Белого дома надеются, что их подход может привести к тому, что Конгресс начнет двигаться к пакету помощи в ближайшие возможные сроки.

Как выглядит окончательный пакет, пока остается непонятным. После интервью Джонсона в воскресенье вечером на канале Fox News Белый дом предоставил небольшую официальную реакцию, когда он высказал идеи о предоставлении части помощи Украине в заем или перепрофилирование конфискованных российских активов на сумму около 300 миллиардов долларов.

Сейчас очевидно, что республиканцы и демократы на самом деле ведут работу, чтобы выйти из тупика, - решающим в этом плане может стать апрель. Издание Defence24 обращает внимание, что с каждым днем, который приближает к президентским выборам и выборам в Конгресс США, будет все труднее выйти из тупика. Особенно учитывая провал важных усилий, направленных на то, чтобы сделать военную помощь Украине частью более широкого спектра международных действий США.

Пакеты, которые сами по себе можно рассматривать как прежде всего укрепление американской оборонной промышленности, но в избирательном измерении они стали субъектами, отделенными от стратегических или промышленных вопросов, попав на повестку дня политических и моральных споров - пишет Defence24.

Напомним,

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба считает последние публичные комментарии спикера Палаты представителей Майка Джонсона относительно разблокирования финансовой помощи США оптимистичными и выразил уверенность, что американская помощь поступит во всяком случае, сообщили в МИД Украины.