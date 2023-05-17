Полиция Киева изъяла спецпропуск у певца Павлика, которым он "хвастался"
Киев • УНН
КИЕВ. 17 мая. УНН. Киевские правоохранители изъяли у артиста Виктора Павлика спецпропуск на проезд, которым он хвастался в социальной сети, проезжая по Южному мосту в Киеве. Об этом УНН сообщает со ссылкой на полицию Киева.
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«Во время монитора сети Интернет и средств массовой информации правоохранители полиции Киева обнаружили видео, на котором известный украинский певец едет с женщиной в автомобиле по Южному мосту и демонстрирует спецпропуск на проезд в комендантский час», - говорится в сообщении.
"Певец хвастался документом в социальной сети, проезжая один из мостов столицы", - указали в полиции.
Сообщается, что по данному факту сведения о событии были внесены в Журнал единого учета заявлений и сообщений граждан Днепровского управления полиции.
«Во время отработки полученной информации правоохранители пообщались с владельцем автомобиля и женщиной и изъяли спецпропуск. Кроме этого, полицейские напомнили им о запрете фиксации и освещения объектов стратегического значения в период военного положения», - информирует полиция.
Виктор Павлик ранее в Facebook уверял, что они с женой очень сожалеют, что так вышло.
«В действительности это просто пропуск на комендантское время, как я очень часто приезжаю очень поздно из благотворительных выступлений в поддержку Вооруженных сил, мне такой документ просто необходим в комендантское время», - написал Павлик.
Дополнение
Начальника управления патрульной полиции во Львовской области Романа Пилипенко отстранили от должности за то, что он подарил своей девушке пропуск на проезд по площади Рынок во Львове.