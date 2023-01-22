Начальника патрульної поліції Львівської області відсторонили від посади

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Сьогодні, 22 січня, мережею було поширене відео, на якому зображено начальника управління патрульної поліції у Львівській області, який, попередньо, презентував своїй дівчині перепустку на проїзд площею Ринок у місті Львові.

За вказаними обставинами, керівництвом Департаменту патрульної поліції прийнято рішення про відсторонення начальника управління патрульної поліції у Львівській області від виконання службових обов’язків.

Призначено службове розслідування.

Нагадаємо

Звільнено заступника Одеської ОВА Олега Муратова, який нещодавно був спійманий на корупційних схемах.