Начальника патрульної поліції Львівської області відсторонили від посади
Київ • УНН
КИЇВ. 22 січня. УНН. Начальника управління патрульної поліції у Львівській області Романа Пилипенка відсторонили від посади за те, що він подарував своїй дівчині перепустку на проїзд площею Ринок у Львові. Про це Патрульна поліція України повідомляє у Facebook, передає УНН.
Деталі
Сьогодні, 22 січня, мережею було поширене відео, на якому зображено начальника управління патрульної поліції у Львівській області, який, попередньо, презентував своїй дівчині перепустку на проїзд площею Ринок у місті Львові.
За вказаними обставинами, керівництвом Департаменту патрульної поліції прийнято рішення про відсторонення начальника управління патрульної поліції у Львівській області від виконання службових обов’язків.
Призначено службове розслідування.
Нагадаємо
Звільнено заступника Одеської ОВА Олега Муратова, який нещодавно був спійманий на корупційних схемах.