Начальника патрульной полиции Львовской области отстранили от должности

Детали

Сегодня, 22 января, в сети было распространено видео, на котором изображен начальник управления патрульной полиции во Львовской области, который, предварительно, презентовал своей девушке пропуск на проезд по площади Рынок во Львове.

По указанным обстоятельствам, руководством Департамента патрульной полиции принято решение об отстранении начальника управления патрульной полиции во Львовской области от выполнения служебных обязанностей.

Назначено служебное расследование.

Напомним

Уволен заместитель Одесской ОВА Олег Муратов, который недавно был пойман на коррупционных схемах.