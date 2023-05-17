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Поліція Києва вилучила спецперепустку в співака Павліка, якою він "хизувався"

Поліція Києва вилучила спецперепустку в співака Павліка, якою він "хизувався"

Київ • УНН

 • 1239214 перегляди

КИЇВ. 17 травня. УНН. Київські правоохоронці вилучили в артиста Віктора Павліка спецперепустку на проїзд, якою він хизувався у соціальній мережі, проїжджаючи по Південному мосту у Києві. Про це УНН повідомляє з посиланням на поліцію Києва.

Цитата

«Під час монітору мережі Інтернет та засобів масової інформації правоохоронці поліції Києва виявили відео, на якому відомий український співак їде з жінкою в автомобілі по Південному мосту та демонструє спецперепустку на проїзд у комендантську годину», - ідеться в повідомленні.

"Співак хизувався документом у соціальній мережі, проїжджаючи один із мостів столиці", - вказали у поліції.

Повідомляється, що за цим фактом відомості про подію були внесені до Журналу єдиного обліку заяв та повідомлень громадян Дніпровського управління поліції.

«Під час відпрацювання отриманої інформації правоохоронці поспілкувалися з власником автомобіля та жінкою і вилучили спецперепустку. Окрім цього, поліцейські нагадали їм про заборону фіксації та висвітлення об'єктів стратегічного значення у період воєнного стану», - інформує поліція.

Віктор Павлік раніше у Facebook запевняв, що вони з дружиною дуже шкодують, що так вийшло.

«В дійсності це просто перепустка на комендантський час, як я дуже часто приїжджаю дуже пізно з благодійних виступів в підтримку Збройних сил , то мені такий документ просто необхідний у комендантський час», - написав Павлік.

Доповнення

Начальника управління патрульної поліції у Львівській області Романа Пилипенка відсторонили від посади за те, що він подарував своїй дівчині перепустку на проїзд площею Ринок у Львові.

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