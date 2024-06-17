Политолог о коммюнике Саммита мира: важно, что имеет узкую направленность и касается конкретных вопросов

Киев • УНН
Коммюнике Глобального саммита мира узко сосредоточено на решении конкретных вопросов, связанных с войной России против Украины, включая территориальную целостность и принуждение России к соблюдению его положений, но не содержит механизмов принуждения к выполнению.
Важно, что текст коммюнике Глобального Саммита мира имеет узкое направление и касается конкретных вопросов. Такое мнение в комментарии УНН высказал политолог Игорь Рейтерович, и добавил, что для Украины на первом месте должен быть военный компонент, то есть с помощью изменения ситуации на поле боя украинцы смогут запустить политический компонент.
Оно могло быть лучше, с другой стороны могло быть и хуже. В этом плане мы получили, пожалуй, тот максимум на который следовало надеяться, учитывая представительство и обстоятельства, которые были связаны с организацией Саммита
Он отметил, что отсутствие каких-то механизмов и конкретных инструментов принуждения России к выполнению положений этого коммюнике в некоторой степени уменьшает его значимость.
Что касается финального текста, то он лучше чем предыдущие варианты, которые были представлены в СМИ. То есть он дает ответы на два ключевых вопроса: о территориальной целостности и собственно войне, которую Россия ведет против Украины. Но конечно отсутствие каких-то механизмов и конкретных инструментов принуждения России к выполнению положений этого коммюнике в некоторой степени уменьшает его значимость. Но с символической точки зрения, с точки зрения дальнейшей работы - это нормальная история
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Однако он отметил, что важно, что коммюнике имеет узкое направление и касается конкретных вопросов.
Оно не сильно отличается от решения, например Организации Объединенных Наций, просто меньшее количество стран это поддержали, но есть отличие, в ООН все же такие решения проходные, там голосуют много подобных решений, которые касаются различных вопросов. Здесь был конкретно Саммит, который посвящен российско-украинской войне, поэтому важно, что коммюнике имеет чисто узкое направление и касается конкретных вопросов. Что касается практического выполнения, то возможно больше деталей мы услышим от нашей делегации. Они вернулись в Украину и подробнее расскажут, каким образом Россию к этому миру будут принуждать и каким образом это будет происходить
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Также он отметил, что не подписали совместное коммюнике Саммита мира те страны на подписи которых Украина не сильно надеялась.
"Было понятно, что они будут больше в качестве наблюдателей, чем реальных действующих лиц", - сказал Рейтерович.
Так, среди тех, кто коммюнике не подписал - Саудовская Аравия, Таиланд, Индия, Мексика, ЮАР, Бразилия и Объединенные Арабские Эмираты, отозвали свои подписи Ирак и Иордания.
Кроме того, политолог прокомментировал заявление Президента Владимира Зеленского о том, что усиление Украины на поле боя и параллельно усиление международной политики могут заставить Россию сесть за стол и вести цивилизованный диалог.
Рейтерович процитировал прусского генерала, военного реформатора и военного теоретика Карла фон Клаузевица, который скакал:
"Война - это продолжение политики другими методами".
"В данном случае политика - это продолжение войны. Для нас на первом месте должен стоять военный компонент, то есть с помощью изменения ситуации на поле боя мы сможем запустить политический компонент. Кстати об этом многие присутствующие на Саммите говорили, что нужно максимально сейчас помочь Украине изменить ситуацию на поле боя, а потом Россия будет вынуждена искать политический определенный выход и собственно садиться за стол переговоров. Поэтому в данном случае на первом плане должна идти военная помощь, а дальше можно будет говорить о политических аспектах", - отметил Рейтерович.
Дополнение
По итогам Глобального саммита мира в Швейцарии було сформировано Совместное коммюнике об основах мира. УНН приводит полный текст документа.
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