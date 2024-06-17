Политолог о коммюнике Саммита мира: важно, что имеет узкую направленность и касается конкретных вопросов

Важно, что текст коммюнике Глобального Саммита мира имеет узкое направление и касается конкретных вопросов. Такое мнение в комментарии УНН высказал политолог Игорь Рейтерович, и добавил, что для Украины на первом месте должен быть военный компонент, то есть с помощью изменения ситуации на поле боя украинцы смогут запустить политический компонент.

Оно могло быть лучше, с другой стороны могло быть и хуже. В этом плане мы получили, пожалуй, тот максимум на который следовало надеяться, учитывая представительство и обстоятельства, которые были связаны с организацией Саммита - сказал Рейтерович.

Он отметил, что отсутствие каких-то механизмов и конкретных инструментов принуждения России к выполнению положений этого коммюнике в некоторой степени уменьшает его значимость.

Что касается финального текста, то он лучше чем предыдущие варианты, которые были представлены в СМИ. То есть он дает ответы на два ключевых вопроса: о территориальной целостности и собственно войне, которую Россия ведет против Украины. Но конечно отсутствие каких-то механизмов и конкретных инструментов принуждения России к выполнению положений этого коммюнике в некоторой степени уменьшает его значимость. Но с символической точки зрения, с точки зрения дальнейшей работы - это нормальная история - отметил Рейтерович.

В коммюнике есть конкретные цели, которые участники Саммита поставили перед собой - президент Швейцарии

Однако он отметил, что важно, что коммюнике имеет узкое направление и касается конкретных вопросов.

Оно не сильно отличается от решения, например Организации Объединенных Наций, просто меньшее количество стран это поддержали, но есть отличие, в ООН все же такие решения проходные, там голосуют много подобных решений, которые касаются различных вопросов. Здесь был конкретно Саммит, который посвящен российско-украинской войне, поэтому важно, что коммюнике имеет чисто узкое направление и касается конкретных вопросов. Что касается практического выполнения, то возможно больше деталей мы услышим от нашей делегации. Они вернулись в Украину и подробнее расскажут, каким образом Россию к этому миру будут принуждать и каким образом это будет происходить рассказал Рейтерович.

Освобождение ЗАЭС, "зерновой коридор" и обмен военнопленными: на чем сошлись участники Глобального саммита мира

Также он отметил, что не подписали совместное коммюнике Саммита мира те страны на подписи которых Украина не сильно надеялась.

"Было понятно, что они будут больше в качестве наблюдателей, чем реальных действующих лиц", - сказал Рейтерович.

Так, среди тех, кто коммюнике не подписал - Саудовская Аравия, Таиланд, Индия, Мексика, ЮАР, Бразилия и Объединенные Арабские Эмираты, отозвали свои подписи Ирак и Иордания.

Кроме того, политолог прокомментировал заявление Президента Владимира Зеленского о том, что усиление Украины на поле боя и параллельно усиление международной политики могут заставить Россию сесть за стол и вести цивилизованный диалог.

Рейтерович процитировал прусского генерала, военного реформатора и военного теоретика Карла фон Клаузевица, который скакал:

"Война - это продолжение политики другими методами".

"В данном случае политика - это продолжение войны. Для нас на первом месте должен стоять военный компонент, то есть с помощью изменения ситуации на поле боя мы сможем запустить политический компонент. Кстати об этом многие присутствующие на Саммите говорили, что нужно максимально сейчас помочь Украине изменить ситуацию на поле боя, а потом Россия будет вынуждена искать политический определенный выход и собственно садиться за стол переговоров. Поэтому в данном случае на первом плане должна идти военная помощь, а дальше можно будет говорить о политических аспектах", - отметил Рейтерович.

Дополнение

По итогам Глобального саммита мира в Швейцарии було сформировано Совместное коммюнике об основах мира. УНН приводит полный текст документа.

В Косово призвали не только говорить, но и действовать для помощи Украине