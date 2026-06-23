Покушение на представителя ГУР за 100 тысяч долларов: задержан посредник, который подыскивал исполнителя

Правоохранители раскрыли еще одного участника подготовки покушения на представителя ГУР МО Украины, который также является заместителем председателя Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными. Об этом сообщает пресс-служба Офиса Генпрокурора, передает УНН.

Детали

"При процессуальном руководстве прокуроров Офиса Генерального прокурора раскрыт еще один участник подготовки покушения на представителя ГУР МО Украины, который также является заместителем председателя Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными", - говорится в сообщении.

По данным следствия, убийство чиновника могло готовиться под кураторством представителей рф. 34-летний бывший военнослужащий выступал посредником между заказчиком и потенциальным исполнителем преступления, сообщили в прокуратуре.

В начале 2026 года, как указано, он получил предложение найти исполнителя для убийства. За реализацию заказчик обещал 100 тыс. долларов США. После этого подозреваемый, как отмечается, начал подыскивать исполнителя, предложил участие своему знакомому и передал контакты заказчика для прямой связи.

"С февраля по июнь 2026 года он систематически подстрекал его к совершению преступления. Посредник задержан 18 июня, на следующий день суд избрал ему меру пресечения - содержание под стражей. Как установлено, заказчик также перечислил 22 тыс. долларов США аванса на криптокошелек для подготовки преступления и передал исполнителям подробные данные о потерпевшем, его образе жизни и распорядке дня", - отметили в ОГП.

Напомним

8 июня сообщалось, что правоохранители предотвратили покушение на убийство представителя ГУР МО Украины, который также является заместителем председателя Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными, в подготовке убийства сотрудника ГУР за 100 тысяч долларов от рф подозревают бывшего военного.

Имя не указывается, но должность заместителя председателя Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными занимает майор Андрей Юсов.

В тот же день Андрей Юсов сделал заявление в Facebook, указав, что "правоохранители сообщили, что смогли предотвратить покушение на мою жизнь. Уже не в первый раз".