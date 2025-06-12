Поймай меня, если сможешь: во Львовской области пограничники в третий раз задержали нарушителя границы
Киев • УНН
Во Львовской области задержали мужчину, который уже в третий раз пытался незаконно пересечь границу, используя онлайн-карты. Его обнаружили с помощью технических средств наблюдения и составили админпротокол.
Во Львовской области "любитель приключений" решил в третий раз нелегально пересечь границу, воспользовавшись онлайн-картами. Однако его маршрут завершился в компании пограничников - путешественника снова поймали, в этот раз с помощью технических средств наблюдения и составили админпротокол. Об этом сообщает ГПСУ передает УНН.
Нарушитель решил воспользоваться онлайн-картами, самостоятельно проложил маршрут и отправился в путешествие по Самборскому району Львовской области. Но романтика свободного путешественника быстро закончилась – пограничники вовремя обнаружили его с помощью технических средств наблюдения
В ГПСУ добавили, что "у этого гражданина уже есть опыт – дважды его уже задерживали за подобные попытки".
Сейчас на него составлен админпротокол, а дело направлено в суд.
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