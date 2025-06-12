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Поймай меня, если сможешь: во Львовской области пограничники в третий раз задержали нарушителя границы

Киев • УНН

 • 190 просмотра

Во Львовской области задержали мужчину, который уже в третий раз пытался незаконно пересечь границу, используя онлайн-карты. Его обнаружили с помощью технических средств наблюдения и составили админпротокол.

Поймай меня, если сможешь: во Львовской области пограничники в третий раз задержали нарушителя границы

Во Львовской области "любитель приключений" решил в третий раз нелегально пересечь границу, воспользовавшись онлайн-картами. Однако его маршрут завершился в компании пограничников - путешественника снова поймали, в этот раз с помощью технических средств наблюдения и составили админпротокол. Об этом сообщает ГПСУ передает УНН.

Нарушитель решил воспользоваться онлайн-картами, самостоятельно проложил маршрут и отправился в путешествие по Самборскому району Львовской области. Но романтика свободного путешественника быстро закончилась – пограничники вовремя обнаружили его с помощью технических средств наблюдения 

- говорится в сообщении.

В ГПСУ добавили, что "у этого гражданина уже есть опыт – дважды его уже задерживали за подобные попытки".

Сейчас на него составлен админпротокол, а дело направлено в суд.

Летний сезон на границе: где самые большие очереди и когда лучше пересекать07.06.25, 16:16 • 3158 просмотров

Алена Уткина

Алена Уткина

Криминал и ЧП
Львовская область
Государственная пограничная служба Украины
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