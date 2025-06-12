Спіймай мене, якщо зможеш: на Львівщині прикордонники втретє затримали порушника кордону
Київ • УНН
На Львівщині затримали чоловіка, який вже втретє намагався незаконно перетнути кордон, використовуючи онлайн-карти. Його виявили за допомогою технічних засобів спостереження та склали адмінпротокол.
На Львівщині "любитель пригод" вирішив втретє нелегально перетнути кордон, скориставшись онлайн-картами. Проте його маршрут завершився у компанії прикордонників - мандрівника знову спіймали, цього разу за допомогою технічних засобів спостереження та склали адмінпротокол. Про це повідомляє ДПСУ передає УНН.
Порушник вирішив скористатися онлайн-картами, самостійно проклав маршрут і вирушив у подорож Самбірським районом, що на Львівщині. Але романтика вільного мандрівника швидко закінчилась – прикордонники вчасно виявили його за допомогою технічних засобів спостереження
У ДПСУ додали, що "цей громадянин уже має досвід – двічі його вже затримували за подібні спроби".
Наразі на нього складено адмінпротокол, а справу скеровано до суду.
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