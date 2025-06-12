Спіймай мене, якщо зможеш: на Львівщині прикордонники втретє затримали порушника кордону

На Львівщині "любитель пригод" вирішив втретє нелегально перетнути кордон, скориставшись онлайн-картами. Проте його маршрут завершився у компанії прикордонників - мандрівника знову спіймали, цього разу за допомогою технічних засобів спостереження та склали адмінпротокол. Про це повідомляє ДПСУ передає УНН.

Порушник вирішив скористатися онлайн-картами, самостійно проклав маршрут і вирушив у подорож Самбірським районом, що на Львівщині. Але романтика вільного мандрівника швидко закінчилась – прикордонники вчасно виявили його за допомогою технічних засобів спостереження - йдеться у повідомленні.

У ДПСУ додали, що "цей громадянин уже має досвід – двічі його вже затримували за подібні спроби".

Наразі на нього складено адмінпротокол, а справу скеровано до суду.

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