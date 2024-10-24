Почти через два месяца после обстрела: на Львовщине обезвредили боевую часть "Кинжала"
Киев • УНН
Пиротехники ГСЧС обнаружили и обезвредили боевую часть российской ракеты "Кинжал" на Львовщине. Опасная находка была обнаружена через два месяца после массированного обстрела Украины.
На Львовщине пиротехники обезвредили боевую часть российской ракеты "Кинжал", передает УНН со ссылкой на ГСЧС.
Боевую часть "Кинжала" обнаружили почти через два месяца после очередного массированного обстрела Украины со стороны страны-агрессора.
Чрезвычайники профессионально и оперативно провели обезвреживание боевой части ракеты, чтобы обезопасить жителей региона от возможных взрывов.
На Сумщине взрывотехники обезвредили российскую авиационную ракету Х-5916 октября 2024, 15:32 • 43654 просмотра