Почти через два месяца после обстрела: на Львовщине обезвредили боевую часть "Кинжала"

На Львовщине пиротехники обезвредили боевую часть российской ракеты "Кинжал", передает УНН со ссылкой на ГСЧС.

Боевую часть "Кинжала" обнаружили почти через два месяца после очередного массированного обстрела Украины со стороны страны-агрессора.

Чрезвычайники профессионально и оперативно провели обезвреживание боевой части ракеты, чтобы обезопасить жителей региона от возможных взрывов.

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