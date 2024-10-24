Почти через два месяца после обстрела: на Львовщине обезвредили боевую часть "Кинжала"

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Сколько часов нужно спать человеку, чтобы выспаться - ответ сомнолога
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Сколько часов нужно спать человеку, чтобы выспаться - ответ сомнолога

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Безбарьерность в Украине на низком уровне, нужны большие и быстрые изменения - нардеп
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Безбарьерность в Украине на низком уровне, нужны большие и быстрые изменения - нардеп

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Скандалы с чиновниками бьют по имиджу Украины и вызывают возмущение военных - нардеп
09:59 • 62955 просмотра

Скандалы с чиновниками бьют по имиджу Украины и вызывают возмущение военных - нардеп

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Бровары с теплом. Мэр города рассказал о первой неделе отопительного сезона
08:48 • 83283 просмотра

Бровары с теплом. Мэр города рассказал о первой неделе отопительного сезона

ЕС одобрил помощь Украине до 35 млрд евро с использованием доходов от активов рф: предусматривает кредит на 45 лет
06:53 • 101199 просмотра

ЕС одобрил помощь Украине до 35 млрд евро с использованием доходов от активов рф: предусматривает кредит на 45 лет

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Популизм вместо результатов: эксперт раскритиковал заявления главы АРМА Думы
13:23 • 125419 просмотра

Популизм вместо результатов: эксперт раскритиковал заявления главы АРМА Думы

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Необходимо выбрать хотя бы одно-два действия, которые будут расслаблять: сомнолог рассказала, как выработать привычку быстрее засыпать
13:00 • 136907 просмотра

Необходимо выбрать хотя бы одно-два действия, которые будут расслаблять: сомнолог рассказала, как выработать привычку быстрее засыпать

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С каждым днем ситуация ухудшается: эксперт о дефиците водителей частных маршруток
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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Почти через два месяца после обстрела: на Львовщине обезвредили боевую часть "Кинжала"

Почти через два месяца после обстрела: на Львовщине обезвредили боевую часть "Кинжала"

Киев  •  УНН

12:22 • 3774 просмотра

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Пиротехники ГСЧС обнаружили и обезвредили боевую часть российской ракеты "Кинжал" на Львовщине. Опасная находка была обнаружена через два месяца после массированного обстрела Украины.

На Львовщине пиротехники обезвредили боевую часть российской ракеты "Кинжал", передает УНН со ссылкой на ГСЧС.

Боевую часть "Кинжала" обнаружили почти через два месяца после очередного массированного обстрела Украины со стороны страны-агрессора.

Чрезвычайники профессионально и оперативно провели обезвреживание боевой части ракеты, чтобы обезопасить жителей региона от возможных взрывов.

На Сумщине взрывотехники обезвредили российскую авиационную ракету Х-5916 октября 2024, 15:32 • 43654 просмотра

Антонина Туманова

Антонина Туманова

Война
gosudarstvennaya-sluzhba-ukraini-po-chrezvichainim-situatsiyamГосударственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям
kh-47m2-kynzhalХ-47М2 "Кинжал"
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