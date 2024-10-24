Майже через два місяці після обстрілу: на Львівщині знешкодили бойову частину "Кинджалу"
Київ • УНН
Піротехніки ДСНС виявили та знешкодили бойову частину російської ракети "Кинджал" на Львівщині. Небезпечну знахідку було виявлено через два місяці після масованого обстрілу України.
На Львівщині піротехніки знешкодили бойову частину російської ракети "Кинджал", передає УНН із посиланням на ДСНС.
Бойову частину "Кинджалу" виявили майже через два місяці після чергового масованого обстрілу України з боку країни-агресоки.
Надзвичайники професійно та оперативно провели знешкодження бойової частини ракети, щоб убезпечити жителів регіону від можливих вибухів.
На Сумщині вибухотехніки знешкодили російську авіаційну ракету Х-59 16.10.24, 18:32 • 44169 переглядiв