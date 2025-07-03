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Лесники в Тернопольской области незаконно вырубили более 6 тысяч редких деревьев: нанесен ущерб почти на 57 млн грн

Киев • УНН

 • 395 просмотра

В Тернопольской области главному лесничему и директору госпредприятия сообщено о подозрении. Их действия привели к незаконному уничтожению 6267 деревьев, нанеся ущерб окружающей среде почти на 57 млн грн.

Лесники в Тернопольской области незаконно вырубили более 6 тысяч редких деревьев: нанесен ущерб почти на 57 млн грн

Прокуроры сообщили о подозрении главному лесничему и директору госпредприятия, которые нанесли ущерб на почти 57 млн грн при порубке деревьев в Тернопольской области. Об этом сообщает Офис Генерального прокурора, пишет УНН.

Детали

Главному лесничему и директору одного из государственных лесопредприятий в Тернопольской области сообщили о подозрениях в служебной халатности, повлекшей тяжкие последствия (ч. 2 ст. 367 Уголовного кодекса Украины).

Главный лесничий безосновательно внес в лесорубочные билеты данные о возможности проведения 41 рубки редколесья, а директор выдал лесорубочные билеты на эти работы. В результате незаконного уничтожения 6267 деревьев различных пород окружающей среде нанесен ущерб на почти 57 млн грн

- говорится в сообщении.

Досудебное расследование осуществляют следователи ТУ ГБР, расположенного в городе Львове, при процессуальном руководстве Тернопольской областной прокуратуры.

Напомним

В Харьковской области будут судить организованную группу из семи человек, которая незаконно вырубила лес на почти 2 миллиона гривен. Организатор группировки уже взят под стражу.

Лесные тени: как скандалы и коррупция уничтожают ГП "Леса Украины", а государство в период войны теряет миллионные прибыли12.03.25, 16:08 • 209482 просмотра

Ольга Розгон

Ольга Розгон

ОбществоКриминал и ЧП
Тернопольская область
Генеральный прокурор Украины
Львов
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