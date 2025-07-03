Лесники в Тернопольской области незаконно вырубили более 6 тысяч редких деревьев: нанесен ущерб почти на 57 млн грн

Прокуроры сообщили о подозрении главному лесничему и директору госпредприятия, которые нанесли ущерб на почти 57 млн грн при порубке деревьев в Тернопольской области. Об этом сообщает Офис Генерального прокурора, пишет УНН.

Главному лесничему и директору одного из государственных лесопредприятий в Тернопольской области сообщили о подозрениях в служебной халатности, повлекшей тяжкие последствия (ч. 2 ст. 367 Уголовного кодекса Украины).

Главный лесничий безосновательно внес в лесорубочные билеты данные о возможности проведения 41 рубки редколесья, а директор выдал лесорубочные билеты на эти работы. В результате незаконного уничтожения 6267 деревьев различных пород окружающей среде нанесен ущерб на почти 57 млн грн