Лісники на Тернопільщині незаконно вирубали понад 6 тисяч рідкісних дерев: завдана шкода на майже 57 млн грн

Прокурори повідомили про підозру головному лісничому та директору держпідприємства, які завдали шкоди на майже 57 млн грн при порубці дерев на Тернопільщині. Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора, пише УНН.

Головному лісничому та директору одного з державних лісопідприємств на Тернопільщині повідомили про підозри у службовій недбалості, що спричинила тяжкі наслідки (ч. 2 ст. 367 Кримінального кодексу України).

Головний лісничий безпідставно вніс до лісорубних квитків дані про можливість проведення 41 рубки рідколісся, а директор видав лісорубні квитки на ці роботи. Внаслідок незаконного знищення 6267 дерев різних порід довкіллю завдано шкоди на майже 57 млн грн