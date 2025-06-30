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На Харківщині викрили групу злодіїв, які вкрали у держави лісу на 2 млн грн

Київ • УНН

 • 38 перегляди

На Харківщині судитимуть організовану групу з семи осіб, яка незаконно вирубала ліс на майже 2 мільйони гривень. Організатора угруповання вже взято під варту.

На Харківщині викрили групу злодіїв, які вкрали у держави лісу на 2 млн грн

Прокуратура Харківщини повідомила про підозру фігурантам злочинного угруповання, які організували вирубування і збут деревини у Чугуївському районі майже на 2 млн гривень. Про це УНН повідомляє з посиланням на Харківську обласну прокуратуру.

Деталі

За даними слідства, у травні 2024 року керівник одного з державних підприємств лісового господарства у Чугуївському районі створив та очолив організовану групу, до якої увійшли четверо його підлеглих та двоє знайомих.

Учасники групи на території лісництва на Чугуївщині вирізали дерева бензопилами та перевозили вантажівками. Для "прикриття" фігуранти використовували лісорубний квиток, виданий з грубими порушеннями законодавства.

Частину деревини продавали місцевим жителям у вигляді дров, іншу — зберігали для подальшого збуту.

У підсумку вирубали десятки дерев, спричинивши збитки державі на майже 2 мільйона гривень. Дохід організатор розподіляв між всіма учасниками в попередньо обумовлених частинах.

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За результатами розслідування правоохоронці повідомили про підозру семи особам у незаконній вирубці дерев у захисних та інших лісових насадженнях, перевезенні, зберіганні та збуті незаконно зрубаної деревини.

Організатора вже взято під варту. Клопотання щодо обрання аналогічного запобіжного заходу стосовно інших підозрюваних наразі перебувають на розгляді слідчого судді.  

Досудове розслідування проводять слідчі СУ ГУНП в Харківській області за оперативного супроводу співробітників Харківського управління ДВБ НПУ.

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Лілія Набока

Лілія Набока

СуспільствоКримінал та НП
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