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На Харьковщине выявили группу злоумышленников, которые украли у государства леса на 2 млн грн

Киев • УНН

 • 31 просмотра

На Харьковщине будут судить организованную группу из семи человек, которая незаконно вырубила лес на почти 2 миллиона гривен. Организатор группировки уже взят под стражу.

На Харьковщине выявили группу злоумышленников, которые украли у государства леса на 2 млн грн

Прокуратура Харьковщины сообщила о подозрении фигурантам преступной группировки, которые организовали вырубку и сбыт древесины в Чугуевском районе почти на 2 млн гривен. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Харьковскую областную прокуратуру.

Детали

По данным следствия, в мае 2024 года руководитель одного из государственных предприятий лесного хозяйства в Чугуевском районе создал и возглавил организованную группу, в которую вошли четверо его подчиненных и двое знакомых.

Участники группы на территории лесничества на Чугуевщине вырубали деревья бензопилами и перевозили грузовиками. Для "прикрытия" фигуранты использовали лесорубочный билет, выданный с грубыми нарушениями законодательства.

Часть древесины продавали местным жителям в виде дров, другую — хранили для дальнейшего сбыта.

В итоге вырубили десятки деревьев, причинив ущерб государству почти на 2 миллиона гривен. Доход организатор распределял между всеми участниками в предварительно оговоренных частях.

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По результатам расследования правоохранители сообщили о подозрении семи лицам в незаконной вырубке деревьев в защитных и других лесных насаждениях, перевозке, хранении и сбыте незаконно срубленной древесины.

Организатор уже взят под стражу. Ходатайства об избрании аналогичной меры пресечения в отношении других подозреваемых сейчас находятся на рассмотрении следственного судьи.  

Досудебное расследование проводят следователи СУ ГУНП в Харьковской области при оперативном сопровождении сотрудников Харьковского управления ДВБ НПУ.

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Лилия Набока

Лилия Набока

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