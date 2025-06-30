На Харьковщине выявили группу злоумышленников, которые украли у государства леса на 2 млн грн
Киев • УНН
На Харьковщине будут судить организованную группу из семи человек, которая незаконно вырубила лес на почти 2 миллиона гривен. Организатор группировки уже взят под стражу.
Прокуратура Харьковщины сообщила о подозрении фигурантам преступной группировки, которые организовали вырубку и сбыт древесины в Чугуевском районе почти на 2 млн гривен. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Харьковскую областную прокуратуру.
Детали
По данным следствия, в мае 2024 года руководитель одного из государственных предприятий лесного хозяйства в Чугуевском районе создал и возглавил организованную группу, в которую вошли четверо его подчиненных и двое знакомых.
Участники группы на территории лесничества на Чугуевщине вырубали деревья бензопилами и перевозили грузовиками. Для "прикрытия" фигуранты использовали лесорубочный билет, выданный с грубыми нарушениями законодательства.
Часть древесины продавали местным жителям в виде дров, другую — хранили для дальнейшего сбыта.
В итоге вырубили десятки деревьев, причинив ущерб государству почти на 2 миллиона гривен. Доход организатор распределял между всеми участниками в предварительно оговоренных частях.
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По результатам расследования правоохранители сообщили о подозрении семи лицам в незаконной вырубке деревьев в защитных и других лесных насаждениях, перевозке, хранении и сбыте незаконно срубленной древесины.
Организатор уже взят под стражу. Ходатайства об избрании аналогичной меры пресечения в отношении других подозреваемых сейчас находятся на рассмотрении следственного судьи.
Досудебное расследование проводят следователи СУ ГУНП в Харьковской области при оперативном сопровождении сотрудников Харьковского управления ДВБ НПУ.
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