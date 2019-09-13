Подозреваемого в изнасиловании 12-летней девочки взяли под стражу
Киев • УНН
ХАРЬКОВ-КИЕВ. 13 сентября. УНН. Орджоникидзевский райсуд Харькова избрал подозреваемому в изнасиловании 12-летней девочки меру пресечения в виде содержания под стражей на два месяца, передает корреспондент УНН.
Так, заседание проводилось в закрытом режиме.
Коллегия судей избрала подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток - до 10 ноября - без возможности внесения залога.
Напомним, 11 сентября 12-летняя девочка возвращалась из школы. На улице к ней подошел неизвестный, ударил ее в лицо, затащил в посадку и изнасиловал.
По данным прессслужбы прокуратуры Харьковской области, предварительно, мужчина во время совершения преступления находился в состоянии алкогольного опьянения.
За совершение преступления задержали 34-летнего мужчину, ему сообщили о подозрении.