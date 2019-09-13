Підозрюваного у зґвалтуванні 12-річної дівчини взяли під варту
Київ • УНН
ХАРКІВ-КИЇВ. 13 вересня. УНН. Орджонікідзевський райсуд Харкова обрав підозрюваному у зґвалтуванні 12-річної дівчинки запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на два місяці, передає кореспондент УНН.
Так, засідання проводилося у закритому режимі.
Колегія суддів обрала підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 діб – до 10 листопада – без можливості внесення застави.
Нагадаємо, 11 вересня 12-річна дівчина поверталася зі школи. На вулиці до неї підійшов невідомий, який ударив її в обличчя, затягнув у посадку і зґвалтував.
За даними пресслужби прокуратури Харківської області, попередньо, чоловік під час скоєння злочину був у стані алкогольного сп’яніння.
За вчинення злочину затримали 34-річного чоловіка, йому повідомили про підозру.