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Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
06:00 • 85520 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

"Команда на месте": Ермак очертил темы переговоров с США в Саудовской Аравии
05:39 • 58256 просмотра

"Команда на месте": Ермак очертил темы переговоров с США в Саудовской Аравии

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
10 марта, 18:32 • 108347 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
10 марта, 17:10 • 109702 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
10 марта, 15:15 • 128345 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 105968 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 107743 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

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Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
10 марта, 06:48 • 113153 просмотра

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10 марта, 00:20 • 117391 просмотра

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В результате взрыва в Нью-Йорке пострадали четыре человека

В результате взрыва в Нью-Йорке пострадали четыре человека

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 11 декабря. УНН. В результате взрыва, который произошел в понедельник в Нью-Йорке, пострадали по меньшей мере четыре человека. Об этом сообщает управление пожарной безопасности Нью-Йорка в Twitter, передает УНН.

"Всего на месте взрыва в Нью-Йорке пострадали четыре человека. Травмы не угрожают их жизни", - говорится в сообщении.

По информации полиции, у мужчины было взрывное устройство, привязанное к телу, которое, вероятно, взорвалось раньше, чем предполагалось. Взрыв произошел на автобусной станции и переходной станции поездов возле Times Square.

Отметим, как сообщает издание The Sun, взрыв на автостанции Манхэттенского автобусного терминала совершил 20-летний мужчина из Бангладеш "во имя Исламского Государства".

Update: A total of 4 injuries reported at the scene of an explosion at Port Authority. All injuries are non-life-threatening

- FDNY (@FDNY) 11 декабря 2017

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