В результате взрыва в Нью-Йорке пострадали четыре человека

"Всего на месте взрыва в Нью-Йорке пострадали четыре человека. Травмы не угрожают их жизни", - говорится в сообщении.

По информации полиции, у мужчины было взрывное устройство, привязанное к телу, которое, вероятно, взорвалось раньше, чем предполагалось. Взрыв произошел на автобусной станции и переходной станции поездов возле Times Square.

Отметим, как сообщает издание The Sun, взрыв на автостанции Манхэттенского автобусного терминала совершил 20-летний мужчина из Бангладеш "во имя Исламского Государства".

Update: A total of 4 injuries reported at the scene of an explosion at Port Authority. All injuries are non-life-threatening

- FDNY (@FDNY) 11 декабря 2017