Під час вибуху в Нью-Йорку постраждали четверо людей

“Усього на місці вибуху в Нью-Йорку постраждали четверо осіб. Травми не загрожують життю”, — сказано у повідомленні.

За інформацією поліції, чоловік мав вибуховий пристрій, прив’язаний до тіла, який, ймовірно, вибухнув раніше, ніж передбачалось. Вибух стався на автобусній станції та перехідній станції потягів поблизу Times Square.

Зазначимо, як повідомляє видання The Sun, вибух на автостанції Манхеттенського автобусного терміналу здійснив 20-річний чоловіком з Бангладеш “в ім’я Ісламської Держави”.

Update: A total of 4 injuries reported at the scene of an explosion at Port Authority. All injuries are non-life-threatening

— FDNY (@FDNY) 11 грудня 2017 р.