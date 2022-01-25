Pfizer и BioNTech начали клинические испытания вакцины против Omicron

ukru
15 марта, 19:03 • 107008 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 144059 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 123960 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 117440 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 105114 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 101621 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 93590 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

15 марта, 09:00 • 124484 просмотра

Как правильно посадить плодовый сад: советы

14 марта, 19:57 • 127517 просмотра

Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

14 марта, 19:56 • 127331 просмотра

“Я был немного саркастичным”: Трамп о завершении войны за 24 часа

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Крым превращается в токсичную свалку: зараженный мазутом грунт агрессор захоранивает прямо на полуострове - ЦНС

Крым превращается в токсичную свалку: зараженный мазутом грунт агрессор захоранивает прямо на полуострове - ЦНС

16 марта, 02:05 • 47513 просмотра
Хуситы угрожают ответом на удары США по Йемену: детали заявления

Хуситы угрожают ответом на удары США по Йемену: детали заявления

16 марта, 03:19 • 28640 просмотра
В правительстве анонсировали новые программы для многодетных семей

В правительстве анонсировали новые программы для многодетных семей

04:37 • 22069 просмотра
Авиаудар США по Сааде: 24 человека погибли, 23 - получили ранения, количество жертв растет

Авиаудар США по Сааде: 24 человека погибли, 23 - получили ранения, количество жертв растет

05:29 • 49121 просмотра
Си Цзиньпин отклонил приглашение на саммит в Брюсселе: детали

Си Цзиньпин отклонил приглашение на саммит в Брюсселе: детали

06:06 • 31548 просмотра
публикации
Как правильно посадить плодовый сад: советы

Как правильно посадить плодовый сад: советы

15 марта, 09:00 • 124485 просмотра
Глава ассоциации "Производители лекарств Украины" попытался объяснить фармацевтический парадокс, когда украинские препараты дорожают больше иностранных

Глава ассоциации "Производители лекарств Украины" попытался объяснить фармацевтический парадокс, когда украинские препараты дорожают больше иностранных

15 марта, 07:00 • 124426 просмотра
Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

12 марта, 19:49 • 261689 просмотра
Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

12 марта, 15:33 • 291010 просмотра
После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

12 марта, 15:09 • 227317 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Трамп получил удар микрофоном по лицу

Трамп получил удар микрофоном по лицу

15 марта, 10:19 • 105366 просмотра
Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

14 марта, 19:57 • 127517 просмотра
Фассбендер "прорекламировал" Крейга на роль Бонда вместо себя

Фассбендер "прорекламировал" Крейга на роль Бонда вместо себя

14 марта, 12:29 • 111635 просмотра
Джастин Бибер впервые появился на публике после признания о "синдроме самозванца"

Джастин Бибер впервые появился на публике после признания о "синдроме самозванца"

14 марта, 09:55 • 128892 просмотра
Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

13 марта, 15:21 • 130910 просмотра
Актуальное
Pfizer и BioNTech начали клинические испытания вакцины против Omicron

Pfizer и BioNTech начали клинические испытания вакцины против Omicron

Киев • УНН

 • 16418 просмотра

КИЕВ. 25 января. УНН. Производители вакцины Pfizer и BioNTech объявили о начале тестирования вакцины от COVID-19, против Omicron, на людях. Об этом пишет УНН со ссылкой на USA Today.

Детали

Компании проведут три одновременных теста на взрослых в возрасте от 18 до 55 лет, чтобы определить, является ли вакцина Omicron более эффективной, чем текущие прививки.

"Это исследование является частью нашего научно обоснованного подхода к разработке вакцины на основе вариантов, которая обеспечивает такой же уровень защиты от Omicron, как и с более ранними вариантами, но с более длительной защитой", — сообщил генеральный директор и соучредитель BioNTech.

В первом испытании 615 человек, которые получили две дозы вакини Pfizer-BioNTech не менее 3-6 месяцев назад, получат одну или две прививки Omicron-специфической вакцины.

Во втором испытании, в котором примут участие 600 добровольцев, те, кто получил три дозы по меньшей мере 3-6 месяцев назад, получат одну дозу текущей вакцины или одну дозу Omicron-специфической версии.

А в третьем испытании 200 участников, которые никогда не были вакцинированы, получат три дозы Omicron-специфической вакцины.

Первоначальные испытания вакцины включали около 40 000 человек, чтобы доказать, что прививки безопасны и эффективны для защиты от симптоматических и тяжелых инфекций. Теперь испытания должны только показать, что измененные вакцины безопасны и вызывают примерно такой же иммунный ответ.

"Сохранение бдительности в отношении вируса требует от нас определения новых подходов для людей, чтобы поддерживать высокий уровень защиты, и мы считаем, что разработка и исследование вакцин на основе подобных вариантов необходимы в наших усилиях по достижению этой цели", — говорится в заявлении старшего вице-президента Pfizer и главы отдела исследований и разработок вакцин Янсен Кэтрин.

Добавим

В США, двухдозовая вакцина Pfizer-BioNTech была полностью одобрена для всех лиц в возрасте 16 лет и старше и разрешена в соответствии с разрешением на экстренное использование для детей в возрасте 5 лет и старше.

Третья, бустерная доза, разрешена в Штатах для всех лиц в возрасте от 12 лет, которые уже получили две дозы Comirnaty, или детей младшего возраста с ослабленной иммунной системой.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Новости Мира

Обратиться по вопросам размещения рекламы