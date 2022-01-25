Pfizer и BioNTech начали клинические испытания вакцины против Omicron

Детали

Компании проведут три одновременных теста на взрослых в возрасте от 18 до 55 лет, чтобы определить, является ли вакцина Omicron более эффективной, чем текущие прививки.

"Это исследование является частью нашего научно обоснованного подхода к разработке вакцины на основе вариантов, которая обеспечивает такой же уровень защиты от Omicron, как и с более ранними вариантами, но с более длительной защитой", — сообщил генеральный директор и соучредитель BioNTech.

В первом испытании 615 человек, которые получили две дозы вакини Pfizer-BioNTech не менее 3-6 месяцев назад, получат одну или две прививки Omicron-специфической вакцины.

Во втором испытании, в котором примут участие 600 добровольцев, те, кто получил три дозы по меньшей мере 3-6 месяцев назад, получат одну дозу текущей вакцины или одну дозу Omicron-специфической версии.

А в третьем испытании 200 участников, которые никогда не были вакцинированы, получат три дозы Omicron-специфической вакцины.

Первоначальные испытания вакцины включали около 40 000 человек, чтобы доказать, что прививки безопасны и эффективны для защиты от симптоматических и тяжелых инфекций. Теперь испытания должны только показать, что измененные вакцины безопасны и вызывают примерно такой же иммунный ответ.

"Сохранение бдительности в отношении вируса требует от нас определения новых подходов для людей, чтобы поддерживать высокий уровень защиты, и мы считаем, что разработка и исследование вакцин на основе подобных вариантов необходимы в наших усилиях по достижению этой цели", — говорится в заявлении старшего вице-президента Pfizer и главы отдела исследований и разработок вакцин Янсен Кэтрин.

Добавим

В США, двухдозовая вакцина Pfizer-BioNTech была полностью одобрена для всех лиц в возрасте 16 лет и старше и разрешена в соответствии с разрешением на экстренное использование для детей в возрасте 5 лет и старше.

Третья, бустерная доза, разрешена в Штатах для всех лиц в возрасте от 12 лет, которые уже получили две дозы Comirnaty, или детей младшего возраста с ослабленной иммунной системой.