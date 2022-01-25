Pfizer та BioNTech розпочали клінічні випробування вакцини проти Omicron
Київ • УНН
КИЇВ. 25 січня. УНН. Виробники вакцини Pfizer та BioNTech оголосили про початок тетсування вакцини від COVID-19, проти Omicron, на людях. Про це пише УНН з посиланням на USA Today.
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Компанії проведуть три одночасні випробування на дорослих віком від 18 до 55 років, щоб визначити, чи є Omicron-специфічна вакцина більш ефективною, ніж поточні щеплення.
"Це дослідження є частиною нашого науково обґрунтованого підходу до розробки вакцини на основі варіантів, яка забезпечує такий самий рівень захисту від Omicron, як і з більш ранніми варіантами, але з більш тривалим захистом", — повідомив генеральний директор та співзасновник BioNTech.
У першому випробуванні 615 осіб, які отримали дві дози вакини Pfizer-BioNTech не менше 3-6 місяців тому, отримають одне або два щеплення Omicron-специфічної вакцини.
У другому випробуванні, в якому візьмуть участь 600 добровольців, ті, хто отримав три дози щонайменше 3-6 місяців тому, отримають одну дозу поточної вакцини або одну дозу Omicron-специфічної версії.
А у третьому випробуванні 200 учасників, які ніколи не були вакциновані, отримають три дози Omicron-специфічної вакцини.
Початкові випробування вакцини включали близько 40 000 осіб, щоб довести, що щеплення безпечні та ефективні для захисту від симптоматичних та тяжких інфекцій. Тепер випробування повинні тільки показати, що змінені вакцини безпечні і викликають приблизно таку ж імунну відповідь.
"Збереження пильності щодо вірусу вимагає від нас визначення нових підходів для людей, щоб підтримувати високий рівень захисту, і ми вважаємо, що розробка та дослідження вакцин на основі подібних варіантів необхідні в наших зусиллях по досягненню цієї мети", — йдеться у заяві старшого віце-президента Pfizer та голови відділу досліджень та розробок вакцин Кетрін Янсен.
Додамо
В США, дводозова вакцина Pfizer-BioNTech була повністю схвалена для всіх осіб віком 16 років і старше та дозволена відповідно до дозволу на екстрене використання для дітей віком 5 років та старше.
Третя, бустерна доза дозволена в Штатах для всіх осіб віком від 12 років, які вже отримали дві дози Comirnaty, або дітей молодшого віку з ослабленою імунною системою.