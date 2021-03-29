Переворот в Мьянме: с начала протестов в стране погибли уже более 450 человек
Киев • УНН
КИЕВ. 29 марта. УНН. Число погибших в результате столкновений между участниками акций протеста и сотрудниками силовых ведомств в Мьянме с 1 февраля достигло 459 человек. Об этом в понедельник сообщила Ассоциация помощи политическим заключенным в Мьянме в своем Twitter, пишет УНН.
Детали
По ее данным, с 1 февраля задержаны 2 559 граждан, а в отношении 119 выдан ордер на арест.
Ранее издание The Irrawaddy сообщило, что во время разгона протестов в разных городах Мьянмы в субботу погибли по меньшей мере 102 человека. По сведениям СМИ, общее число жертв за все время протестов достигло 429.
Контекст
Мьянманские военные 1 февраля объявили о введении чрезвычайного положения на год и смещении руководства страны. Представители армии объяснили это масштабными фальсификациями на прошедших в ноябре 2020 года выборах. Военные сформировали новый кабинет министров. Жители республики с начала февраля выходят на антивоенные протесты, которые строго пресекаются силами безопасности.
DAILY UPDATE (28/03)
459 killed by this junta coup
2559 are detained
119 have been issued arrest warrants#WhatsHappeningInMaynmar
brief https://t.co/CmgevuPCCq
detained https://t.co/6DGghAqUuw
fatalities https://t.co/YEjE08z13K
released https://t.co/GpbdreNzRQ pic.twitter.com/Xgkk009AYW