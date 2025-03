Переворот у М'янмі: з початку протестів у країні загинули вже більше 450 осіб

Деталі

За її даними, з 1 лютого затримані 2 559 громадян, а щодо 119 видано ордер на арешт.

Раніше видання The Irrawaddy повідомило, що під час розгону протестів в різних містах М’янми в суботу загинули щонайменше 102 людини. За відомостями ЗМІ, загальна кількість жертв за весь час протестів досягла 429.

Контекст

М’янманські військові 1 лютого оголосили про введення надзвичайного стану на рік і зміщення керівництва країни. Представники армії пояснили це масштабними фальсифікаціями на виборах, які минули в листопаді 2020 року. Військові сформували новий кабінет міністрів. Жителі республіки з початку лютого виходять на антивоєнні протести, які жорстко присікаються силами безпеки.

DAILY UPDATE (28/03)



459 killed by this junta coup



2559 are detained



119 have been issued arrest warrants #WhatsHappeningInMaynmar



brief https://t.co/CmgevuPCCq



detained https://t.co/6DGghAqUuw

fatalities https://t.co/YEjE08z13K

released https://t.co/GpbdreNzRQ pic.twitter.com/Xgkk009AYW

— AAPP (Burma) (@aapp_burma) March 28, 2021