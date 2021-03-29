Переворот у М'янмі: з початку протестів у країні загинули вже більше 450 осіб
Київ • УНН
КИЇВ. 29 березня. УНН. Кількість загиблих в результаті зіткнень між учасниками акцій протесту і співробітниками силових відомств у М’янмі з 1 лютого досягла 459 осіб. Про це в понеділок повідомила Асоціація допомоги політичним в’язням в М’янмі в своєму Twitter, пише УНН.
Деталі
За її даними, з 1 лютого затримані 2 559 громадян, а щодо 119 видано ордер на арешт.
Раніше видання The Irrawaddy повідомило, що під час розгону протестів в різних містах М’янми в суботу загинули щонайменше 102 людини. За відомостями ЗМІ, загальна кількість жертв за весь час протестів досягла 429.
Контекст
М’янманські військові 1 лютого оголосили про введення надзвичайного стану на рік і зміщення керівництва країни. Представники армії пояснили це масштабними фальсифікаціями на виборах, які минули в листопаді 2020 року. Військові сформували новий кабінет міністрів. Жителі республіки з початку лютого виходять на антивоєнні протести, які жорстко присікаються силами безпеки.
DAILY UPDATE (28/03)
459 killed by this junta coup
2559 are detained
119 have been issued arrest warrants #WhatsHappeningInMaynmar
brief https://t.co/CmgevuPCCq
detained https://t.co/6DGghAqUuw
fatalities https://t.co/YEjE08z13K
released https://t.co/GpbdreNzRQ pic.twitter.com/Xgkk009AYW