Папа Римский сделал заявление относительно авиакатастрофы Boeing авиакомпании МАУ
Киев • УНН
КИЕВ. 8 января. УНН. Папа Римский Франциск выразил глубокую скорбь и соболезнования родным и близким погибших в ужасной авиакатастрофе самолета Boeing-737 авиакомпании "Международные Авиалинии Украины". Об этом сообщает пресс-служба Посольства Украины при Святом Престоле, передает УНН.
"Узнав с глубокой скорбью о катастрофе пассажирского самолета Международных Авиалиний Украины вблизи Тегерана, Его Святейшество Папа Франциск вверяет души погибших милосердной любви Всевышнего и выражает свои соболезнования родным и близким тех, кто потерял жизнь. Для всех, кого коснулась эта трагедия, Его Святейшество просит Божьего благословения крепости и мира", - цитирует Папу посольство.
Ранее 8 января государственные средства массовой информации Ирана сообщили, что рейс PS752 "Международных авиалиний Украины" разбился неподалеку от Тегерана примерно через три минуты после взлета с международного аэропорта Имама Хомейни, в результате чего погибли все пассажиры и члены экипажа на борту.
Среди названных возможных причин авиакатастрофы пассажирского лайнера Boeing 737 авиакомпании "Международные авиалинии Украины" в Иране - технические причины. Также, тот факт, что самолет уже горел в небе до того, как разбился, вызвало предположение, что самолет был сбит.
При этом Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) ввело ограничения на полеты в регионе. "FAA заявило во вторник, что запрещает невоенным самолетам США "работать в воздушном пространстве над Ираком, Ираном, водами Персидского залива и Оманского залива", указал ранее CNN.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Пентагоне заявили, что Иран обстрелял минимум две базы США в Ираке
В то же время в сообщении посольства Украины в Иране было указано, что "по предварительной информации, самолет разбился в результате аварии двигателя из-за технических причин". Позже его отредактировали, указав, что "информация о причинах авиакатастрофы выясняется комиссией".
По данным СНБО Украины, на борту самолета МАУ, потерпевшего крушение в Иране, было 168 пассажиров и 9 членов экипажа. МАУ опубликовала список пассажиров разбившегося в Иране самолета.
Президент Зеленский отреагировал на авиакатастрофу украинского Boeing 737 в Иране. Также он отметил, что специальные борты для отправки в Тегеран для вывоза тел погибших подготовлено, ожидается согласование иранской стороны для отлета.
С 9 января украинским авиакомпаниям запретили полеты над Ираном.