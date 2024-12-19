Отношения Орбана с путиным слишком "теплые" для того, чтобы ставить последнего на место - Зеленский

Отношения премьер-министра Венгрии Виктора Орбана с российским диктатором владимиром путиным слишком "теплые" для того, чтобы ставить российского тирана на место. Об этом заявил Президент Владимир Зеленский во время пресс-конференции в Брюсселе, передает УНН.

"У меня не было разговора с премьер-министром Венгрии. Я думаю, что это очень несерьезно, когда мы говорим о тех или иных инициативах, которые связаны с жизнью украинцев. Я уже говорил, при всем уважении к венграм, у господина премьер-министра нет никакого мандата на переговоры. Его отношения с путиным слишком "теплые" для того, чтобы ставить путина на место", - сказал Зеленский.

Он отметил, что очень важно сохранить Украину, независимость, суверенитет и сохранить Европу.

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Орбан заявлял, что предложил Украине "рождественское перемирие" и обмен пленными, но, по словам Офиса президента, Украина не была проинформирована о таких инициативах. В Офисе Президента добавили, что переговоры об обмене пленными продолжаются уже две недели и не касаются заявлений Орбана.

Зеленский раскритиковал попытки премьер-министра Венгрии Виктора Орбана "давить на путина".

Впоследствии премьер Венгрии Виктор Орбан сделал очередное заявление по "рождественскому перемирию". В Офисе Президента еще раз ответили - "гонки от путина никому не нужны".

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявлял, что официальный Киев отклонил запрос на разговор венгерского премьера Виктора Орбана с Владимиром Зеленским.