Отношения Орбана с путиным слишком "теплые" для того, чтобы ставить последнего на место - Зеленский

ukenru
Эксклюзив
Гетманцев руками Сокура уничтожил всех профессионалов в налоговой - экс-руководитель налоговой Хмельницкой области
14:33 • 11118 просмотра

Гетманцев руками Сокура уничтожил всех профессионалов в налоговой - экс-руководитель налоговой Хмельницкой области

Эксклюзив
АРМА работает без общественного контроля, что создает риски для прозрачности работы агентства - эксперт
12:44 • 46522 просмотра

АРМА работает без общественного контроля, что создает риски для прозрачности работы агентства - эксперт

Эксклюзив
НАПК должно установить факты незаконного обогащения одним из руководителей налоговой Сокуром
12:16 • 103605 просмотра

НАПК должно установить факты незаконного обогащения одним из руководителей налоговой Сокуром

В Генштабе подтвердили поражение в рф Новошахтинского НПЗ
 • 101655 просмотра

В Генштабе подтвердили поражение в рф Новошахтинского НПЗ

Эксклюзив
Броварская громада выделила более 4,4 млн грн на восстановление домохозяйств, пострадавших от российских обстрелов
 • 117348 просмотра

Броварская громада выделила более 4,4 млн грн на восстановление домохозяйств, пострадавших от российских обстрелов

Эксклюзив
Отсутствие Общественного совета при АРМА выгодно руководительнице агентства Думе - эксперт
 • 144239 просмотра

Отсутствие Общественного совета при АРМА выгодно руководительнице агентства Думе - эксперт

Главе КРАИЛ готовят подозрение по нескольким статьям - источник
 • 149961 просмотра

Главе КРАИЛ готовят подозрение по нескольким статьям - источник

Эксклюзив
Организованная преступная группа во главе с Гетманцевым. Экс-руководитель налоговой Хмельницкой области рассказала, кто на самом деле руководит ГНС
 • 133843 просмотра

Организованная преступная группа во главе с Гетманцевым. Экс-руководитель налоговой Хмельницкой области рассказала, кто на самом деле руководит ГНС

ГБР задержало главу КРАИЛ Ивана Рудого: что известно
 • 111787 просмотра

ГБР задержало главу КРАИЛ Ивана Рудого: что известно

Эксклюзив
Эксперт рассказал о роли иностранной помощи во внедрении энергоэффективных мероприятий в украинских громадах
 • 113030 просмотра

Эксперт рассказал о роли иностранной помощи во внедрении энергоэффективных мероприятий в украинских громадах

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Противник ударил по Харьковщине: четверо раненых

Противник ударил по Харьковщине: четверо раненых

 • 50545 просмотра
"Есть позитив": Зеленский об обсуждении размещения миротворцев в Украине

"Есть позитив": Зеленский об обсуждении размещения миротворцев в Украине

 • 51516 просмотра
"Переходить к дипломатии" - Президент Украины раскрыл планы на 2025 год

"Переходить к дипломатии" - Президент Украины раскрыл планы на 2025 год

 • 101094 просмотра
Бритни Спирс поразила фанатов энергичными танцами во время отдыха в Мексике

Бритни Спирс поразила фанатов энергичными танцами во время отдыха в Мексике

 • 103637 просмотра
Рождественский стол 2024: топ-4 традиционных блюд: топ-4 традиционных блюд

Рождественский стол 2024: топ-4 традиционных блюд: топ-4 традиционных блюд

11:32 • 99172 просмотра
публикации
НАПК должно установить факты незаконного обогащения одним из руководителей налоговой Сокуром

НАПК должно установить факты незаконного обогащения одним из руководителей налоговой Сокуром
Эксклюзив

12:16 • 103605 просмотра
Рождественский стол 2024: топ-4 традиционных блюд: топ-4 традиционных блюд

Рождественский стол 2024: топ-4 традиционных блюд: топ-4 традиционных блюд

11:32 • 99172 просмотра
НАБУ и САП не смогли: Апелляционная палата ВАКС в очередной раз отказала во взятии Крючкова под стражу

НАБУ и САП не смогли: Апелляционная палата ВАКС в очередной раз отказала во взятии Крючкова под стражу

 • 126528 просмотра
Фальстарт или умышленное перетягивание внимания: глава АРМА Елена Дума снова пиарится на громких делах, но не слишком ли рано

Фальстарт или умышленное перетягивание внимания: глава АРМА Елена Дума снова пиарится на громких делах, но не слишком ли рано

 • 135053 просмотра
АРМА уже три месяца работает без общественного надзора: есть ли что скрывать агентству

АРМА уже три месяца работает без общественного надзора: есть ли что скрывать агентству

 • 148962 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Принц Уильям и Кейт опубликовали трогательную рождественскую открытку с детьми

Принц Уильям и Кейт опубликовали трогательную рождественскую открытку с детьми

15:02 • 0 просмотра
Бритни Спирс поразила фанатов энергичными танцами во время отдыха в Мексике

Бритни Спирс поразила фанатов энергичными танцами во время отдыха в Мексике

 • 103622 просмотра
Трамп появился на публике с новой прической: в сети отреагировали

Трамп появился на публике с новой прической: в сети отреагировали

 • 101938 просмотра
Маленькие жители Антарктиды: украинские полярники показали новорожденных пингвинов

Маленькие жители Антарктиды: украинские полярники показали новорожденных пингвинов

 • 105018 просмотра
Не убедили: Блейк Лайвли и Райан Рейнольдс попали в скандал из-за «рабочего происхождения»

Не убедили: Блейк Лайвли и Райан Рейнольдс попали в скандал из-за «рабочего происхождения»

 • 107614 просмотра
Актуальное

Обратиться по вопросам размещения рекламы

Отношения Орбана с путиным слишком "теплые" для того, чтобы ставить последнего на место - Зеленский

Отношения Орбана с путиным слишком "теплые" для того, чтобы ставить последнего на место - Зеленский

Киев  •  УНН

 • 5231 просмотра

Read in English

Президент Украины заявил, что отношения Орбана с путиным слишком "теплые" для эффективных переговоров. Зеленский отметил отсутствие мандата у венгерского премьера на такие переговоры.

Отношения премьер-министра Венгрии Виктора Орбана с российским диктатором владимиром путиным слишком "теплые" для того, чтобы ставить российского тирана на место. Об этом заявил Президент Владимир Зеленский во время пресс-конференции в Брюсселе, передает УНН.

"У меня не было разговора с премьер-министром Венгрии. Я думаю, что это очень несерьезно, когда мы говорим о тех или иных инициативах, которые связаны с жизнью украинцев. Я уже говорил, при всем уважении к венграм, у господина премьер-министра нет никакого мандата на переговоры. Его отношения с путиным слишком "теплые" для того, чтобы ставить путина на место", - сказал Зеленский.

Он отметил, что очень важно сохранить Украину, независимость, суверенитет и  сохранить Европу.

Польский министр: Венгрия не сможет вернуться к нормам ЕС при Орбане18 дек. 2024, 15:46 • 17191 просмотр

Дополнение

Орбан заявлял, что предложил Украине "рождественское перемирие" и обмен пленными, но, по словам Офиса президента, Украина не была проинформирована о таких инициативах. В Офисе Президента добавили, что переговоры об обмене пленными продолжаются уже две недели и не касаются заявлений Орбана.

Зеленский раскритиковал попытки премьер-министра Венгрии Виктора Орбана "давить на путина".

Впоследствии премьер Венгрии Виктор Орбан сделал очередное заявление по "рождественскому перемирию". В Офисе Президента еще раз ответили - "гонки от путина никому не нужны".

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявлял, что официальный Киев отклонил запрос на разговор венгерского премьера Виктора Орбана с Владимиром Зеленским.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

Войнаполитика
peter-siiyartoПетер Сийярто
yevropeiskii-soyuzЕвропейский Союз
bryusselБрюссель
volodymyr-zelenskyiВладимир Зеленский
vengriyaВенгрия
ukrainaУкраина
viktor-orbanВиктор Орбан
polshaПольша