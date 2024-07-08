Орбан встретился с Си Цзиньпином: назвал Китай "ключевой силой" в создании условий для мира в войне рф против Украины

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан во время визита в Пекин назвал Китай "ключевой силой" в создании условий для мира в войне рф против Украины, встретившись с главой Китая Си Цзиньпином. Китайская сторона подтвердила встречу, отметив, что стороны провели углубленный обмен мнениями по "кризису", как Пекин называет войну, пишет УНН.

Китай является ключевой силой в создании условий для мира в российско-украинской войне. Вот почему я приехал, чтобы встретиться с президентом Си в Пекине, всего через два месяца после его официального визита в Будапешт - написал Орбан в X.

Пресс-секретарь МИД Китая Хуа Чуньин подтвердила встречу китайского и венгерского лидеров.

"Президент Си и премьер-министр Виктор Орбан провели углубленный обмен мнениями по украинскому кризису. Президент Си высоко оценил усилия премьер-министра Орбана по поиску политического решения. Он подчеркнул, что скорейшее прекращение огня и политическое урегулирование кризиса в интересах всех. Приоритетом сейчас является недопущение расширения поля боя, эскалации боевых действий и провокаций со стороны любой стороны, а также работа над деэскалацией как можно быстрее", - указала Чуньин в X.

"Международное сообщество должно обеспечить условия и поддержку для восстановления прямого диалога и переговоров между двумя сторонами. Только тогда, когда все основные страны будут играть положительную, а не отрицательную роль, может возникнуть быстрая перспектива прекращения огня", - подчеркнула пресс-секретарь МИД КНР по итогам переговоров двух сторон.

Пресс-секретарь китайского МИД указала, что "Китай по-своему активно продвигает мирные переговоры, поощряет и поддерживает все усилия, направленные на мирное урегулирование". "Китай и Венгрия разделяют одинаковые основные предложения и работают в том же направлении. Китай будет поддерживать связь с Венгрией и соответствующими сторонами", - отметила она.

Орбан прилетел в Китай