Оккупанты увеличили количество штурмов в операционной зоне ОСУВ "Таврия"

"Господин Фицо, люди видят, что вы делаете!": в Словакии состоялись масштабные антиправительственные протесты

В Словакии в очередной раз состоялись акции протеста, адресатом которых является правительство Роберта Фицо. Демонстрации направлены против планируемой отмены Специальной прокуратуры по борьбе с коррупцией и против сокращения наказаний за финансовые преступления. В ЕС также есть беспокойство относительно верховенства права в Словакии.