Окупанти збільшили кількість штурмів в операційній зоні ОСУВ “Таврія”
Київ • УНН
російські війська збільшили військову активність у Таврійському оперативному районі, що призвело до 56 авіаударів, 68 бойових зіткнень та 665 артилерійських обстрілів. Незважаючи на це, українські війська утримали оборону, завдавши противнику 431 втрату та знищивши 42 одиниці військової техніки.
російські загарбники збільшили активність бойової авіації та кількість штурмових і наступальних дій в операційній зоні ОСУВ "Таврія".
Про це повідомив бригадний генерал та командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський, передає УНН.
Російські окупанти збільшили активність бойової авіації та кількість штурмових і наступальних дій. В операційній зоні ОСУВ "Таврія" ворог завдав 56 авіаційних ударів, провів 68 бойових зіткнень та здійснив 665 артобстрілів
За його словами, українські захисники та захисниці стійко тримають оборону і проводять активні дії на визначених напрямках.
Загальні втрати ворога минулої доби склали 431 особу та 42 одиниці військової техніки. Зокрема, 4 танки, 8 ББМ, 1 засіб ППО, 10 БпЛА, 18 автомобілів, 1 одиницю спецтехніки. Окрім того, наші воїни знищили 3 склади боєприпасів противника
Доповнення
На Таврійському напрямку росіяни знову почали активно використовувати бронетехніку для підтримки та десантування піхоти.
росіяни намагаються перерізати єдину дорогу на Авдіївку – Барабаш19.01.24, 11:43 • 27754 перегляди