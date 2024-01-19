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росіяни намагаються перерізати єдину дорогу на Авдіївку – Барабаш

росіяни намагаються перерізати єдину дорогу на Авдіївку – Барабаш

Київ • УНН

 • 27754 перегляди

За словами голови Авдіївської міської військової адміністрації, російські війська намагаються відрізати єдину дорогу до Авдіївки, що посилює напруженість у цьому районі.

російські окупанти намагаються перерізати єдину дорогу на Авдіївку. Про це повідомив начальник Авдіївської міської військової адміністрації Віталій Барабаш в ефірі одного з українських телеканалів, передає кореспондент УНН.

Ситуація дуже напружена. Ворог намагається в першу чергу перерізати дорогу (на Авдіївку – ред.). На жаль, вона у нас одна, іншої логістики в нас немає. Тому вони  всі свої зусилля кидають саме на це…росіяни скрізь тиснуть, відбуваються десятки обстрілів міста

- розповів Барабаш.

Доповнення

Голова Ради резервістів Сухопутних військ Іван Тимочко повідомляв, що росіяни провалили свій початковий план дій на Авдіївському напрямку, і тепер діють по ситуації.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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