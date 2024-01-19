росіяни намагаються перерізати єдину дорогу на Авдіївку – Барабаш
Київ • УНН
За словами голови Авдіївської міської військової адміністрації, російські війська намагаються відрізати єдину дорогу до Авдіївки, що посилює напруженість у цьому районі.
російські окупанти намагаються перерізати єдину дорогу на Авдіївку. Про це повідомив начальник Авдіївської міської військової адміністрації Віталій Барабаш в ефірі одного з українських телеканалів, передає кореспондент УНН.
Ситуація дуже напружена. Ворог намагається в першу чергу перерізати дорогу (на Авдіївку – ред.). На жаль, вона у нас одна, іншої логістики в нас немає. Тому вони всі свої зусилля кидають саме на це…росіяни скрізь тиснуть, відбуваються десятки обстрілів міста
Доповнення
Голова Ради резервістів Сухопутних військ Іван Тимочко повідомляв, що росіяни провалили свій початковий план дій на Авдіївському напрямку, і тепер діють по ситуації.