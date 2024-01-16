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Росіяни провалили початковий план дій в Авдіївці – Тимочко

Росіяни провалили початковий план дій в Авдіївці – Тимочко

Київ • УНН

 • 27774 перегляди

Початковий план російської армії в районі Авдіївки не вдався, і зараз вони реагують на ситуацію, що розвивається, стверджує Іван Тимочко, голова Ради резервістів Сухопутних військ. На думку Тимочка, штурми та атаки, що тривають, можуть бути спробами досягти успіху в інших місцях.

Росіяни провалили свій початковий план дій на Авдіївському напрямку, і тепер діють по ситуації. Про це в ефірі програми "Лінія фронту" розповів голова Ради резервістів Сухопутних військ Іван Тимочко, передає УНН.

Деталі

Авдіївка давно перейшла з військової доцільності для російської армії з урахуванням втрат у політичну площину, оскільки на цей населений пункт свого часу великий акцент ставив путін

додав Тимочко.

Тимочко зазначив, що Авдіївка не окупована, і навіть немає перспектив у найближчому часі її окупувати. Але штурми і атаки там тривають безперервно.

Щодо всієї дуги навколо Авдіївки, то там безперервно відбуваються штурм і атаки по всій лінії й гадати що для росіян є важливим і головним напрямком, а який відволікаючий, невідомо. Думаю, росіяни намагаються йти на всій лінії з урахуванням можливо десь вдасться

сказав Тимочко.

Він відзначив, що план, який здійснювався на початках росіянами не був здійснений і зараз росіяни там реагують по ситуації.

ССО показали кадри знищення групи окупантів поблизу Авдіївки15.01.24, 09:31 • 39676 переглядiв

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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