Россияне провалили первоначальный план действий в Авдеевке - Тимочко

Россияне провалили свой первоначальный план действий на Авдеевском направлении, и теперь действуют по ситуации. Об этом в эфире программы "Линия фронта" рассказал председатель Совета резервистов Сухопутных войск Иван Тимочко, передает УНН.

Детали

Авдеевка давно перешла из военной целесообразности для российской армии с учетом потерь в политическую плоскость, поскольку на этот населенный пункт в свое время большой акцент ставил путин добавил Тимочко.

Тимочко отметил, что Авдеевка не оккупирована, и даже нет перспектив в ближайшем времени ее оккупировать. Но штурмы и атаки там продолжаются непрерывно.

Что касается всей дуги вокруг Авдеевки, то там непрерывно происходят штурм и атаки по всей линии и гадать что для россиян является важным и главным направлением, а какое отвлекающее, неизвестно. Думаю, россияне пытаются идти по всей линии с учетом возможно где-то удастся сказал Тимочко.

Он отметил, что план, который осуществлялся в начале россиянами не был осуществлен и сейчас россияне там реагируют по ситуации.

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