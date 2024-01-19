россияне пытаются перерезать единственную дорогу на Авдеевку - Барабаш

российские оккупанты пытаются перерезать единственную дорогу на Авдеевку. Об этом сообщил начальник Авдеевской городской военной администрации Виталий Барабаш в эфире одного из украинских телеканалов, передает корреспондент УНН.

Ситуация очень напряженная. Враг пытается в первую очередь перерезать дорогу (на Авдеевку - ред.). К сожалению, она у нас одна, другой логистики у нас нет. Поэтому они все свои усилия бросают именно на это... россияне везде давят, происходят десятки обстрелов города - рассказал Барабаш.

Дополнение

Председатель Совета резервистов Сухопутных войск Иван Тимочко сообщал, что россияне провалили свой первоначальный план действий на Авдеевском направлении, и теперь действуют по ситуации.