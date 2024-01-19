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россияне пытаются перерезать единственную дорогу на Авдеевку - Барабаш

Киев  •  УНН

19 январь 2024, 09:43  •  20679 просмотра

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По словам главы Авдеевской городской военной администрации, российские войска пытаются отрезать единственную дорогу в Авдеевку, что усиливает напряженность в этом районе.

российские оккупанты пытаются перерезать единственную дорогу на Авдеевку. Об этом сообщил начальник Авдеевской городской военной администрации Виталий Барабаш в эфире одного из украинских телеканалов, передает корреспондент УНН.

Ситуация очень напряженная. Враг пытается в первую очередь перерезать дорогу (на Авдеевку - ред.). К сожалению, она у нас одна, другой логистики у нас нет. Поэтому они  все свои усилия бросают именно на это... россияне везде давят, происходят десятки обстрелов города

- рассказал Барабаш.

Дополнение

Председатель Совета резервистов Сухопутных войск Иван Тимочко сообщал, что россияне провалили свой первоначальный план действий на Авдеевском направлении, и теперь действуют по ситуации.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

Война
росіяни намагаються перерізати єдину дорогу на Авдіївку – Барабаш
Russians try to cut the only road to Avdiivka - Barabash
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россияне пытаются перерезать единственную дорогу на Авдеевку - Барабаш

По словам главы Авдеевской городской военной администрации, российские войска пытаются отрезать единственную дорогу в Авдеевку, что усиливает напряженность в этом районе.

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