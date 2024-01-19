россияне пытаются перерезать единственную дорогу на Авдеевку - Барабаш
Киев • УНН
По словам главы Авдеевской городской военной администрации, российские войска пытаются отрезать единственную дорогу в Авдеевку, что усиливает напряженность в этом районе.
российские оккупанты пытаются перерезать единственную дорогу на Авдеевку. Об этом сообщил начальник Авдеевской городской военной администрации Виталий Барабаш в эфире одного из украинских телеканалов, передает корреспондент УНН.
Ситуация очень напряженная. Враг пытается в первую очередь перерезать дорогу (на Авдеевку - ред.). К сожалению, она у нас одна, другой логистики у нас нет. Поэтому они все свои усилия бросают именно на это... россияне везде давят, происходят десятки обстрелов города
Дополнение
Председатель Совета резервистов Сухопутных войск Иван Тимочко сообщал, что россияне провалили свой первоначальный план действий на Авдеевском направлении, и теперь действуют по ситуации.
россияне пытаются перерезать единственную дорогу на Авдеевку - Барабаш
По словам главы Авдеевской городской военной администрации, российские войска пытаются отрезать единственную дорогу в Авдеевку, что усиливает напряженность в этом районе.
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