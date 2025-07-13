Оккупанты совершили 97 атак на позиции ВСУ за сутки 13 июля - Генштаб

В течение дня 13 июля российские оккупанты 97 раз атаковали позиции Сил обороны. Наиболее активно россияне действовали на Лиманском, Покровском, Новопавловском, Торецком и Курском направлениях, сообщает УНН со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.

Детали

Оккупанты обстреляли населенные пункты Гай Черниговской области, а также Клюсы, Угроиды, Миропольское, Прогресс и Марьино Сумской области.

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях враг провел семь наступательных действий, нанес шесть авиационных ударов, сбросил 13 управляемых бомб, совершил 133 обстрела, в том числе три – из реактивных систем залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении ВСУ отбили три вражеских штурма вблизи Волчанска и Зеленого.

На Купянском направлении оккупанты четыре раза атаковали в районах Голубовки, Синьковки, Степной Новоселовки и Колесниковки.

На Лиманском направлении украинские подразделения отбили 11 атак в районах населенных пунктов Грековка, Копанки, Редкодуб, Карповка, Колодези, Зеленая Долина и Торское.

На Северском направлении украинские воины отбили две вражеские атаки. Подразделения оккупантов пытались продвинуться в сторону Серебрянки.

На Краматорском направлении произошел один вражеский штурм. Враг атаковал в сторону Ступочек.

На Торецком направлении российские оккупанты провели восемь штурмов на позиции ВСУ в районе Торецка, Александро-Калинового, Яблоновки, Русиного Яра и в сторону Степановки. Силы обороны отбили семь вражеских атак.

На Покровском направлении враг совершил 42 атаки на позиции ВСУ в районах населенных пунктов Полтавка, Миролюбовка, Николаевка, Разино, Родинское, Новоторецкое, Проминь, Возрождение, Шевченко, Удачное, Новосергеевка, Котляровка, Муравка и Алексеевка. Украинцы отбили 35 вражеских атак.

На Новопавловском направлении россияне восемь раз шли на штурм вблизи населенных пунктов Запорожье, Новохатское, Мирное и Вольное Поле. Было отбито 5 атак.

На Ореховском направлении оккупанты пытались продвинуться в сторону Малых Щербаков и Новоданиловки.

На Приднепровском направлении ВСУ отбили три штурмовых действия оккупантов.

Напомним

Ночью 13 июля россияне атаковали Украину 60 ударными БПЛА, включая Shahed. Силы обороны сбили 20 БПЛА.