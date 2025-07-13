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Оккупанты совершили 97 атак на позиции ВСУ за сутки 13 июля - Генштаб

Киев • УНН

 • 52 просмотра

13 июля российские оккупанты 97 раз атаковали позиции Сил обороны, наиболее активно на Лиманском, Покровском, Новопавловском, Торецком и Курском направлениях. ВСУ отбили большинство атак, в том числе 35 из 42 на Покровском направлении.

Оккупанты совершили 97 атак на позиции ВСУ за сутки 13 июля - Генштаб

В течение дня 13 июля российские оккупанты 97 раз атаковали позиции Сил обороны. Наиболее активно россияне действовали на Лиманском, Покровском, Новопавловском, Торецком и Курском направлениях, сообщает УНН со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.

Детали

Оккупанты обстреляли населенные пункты Гай Черниговской области, а также Клюсы, Угроиды, Миропольское, Прогресс и Марьино Сумской области.

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях враг провел семь наступательных действий, нанес шесть авиационных ударов, сбросил 13 управляемых бомб, совершил 133 обстрела, в том числе три – из реактивных систем залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении ВСУ отбили три вражеских штурма вблизи Волчанска и Зеленого.

На Купянском направлении оккупанты четыре раза атаковали в районах Голубовки, Синьковки, Степной Новоселовки и Колесниковки.

На Лиманском направлении украинские подразделения отбили 11 атак в районах населенных пунктов Грековка, Копанки, Редкодуб, Карповка, Колодези, Зеленая Долина и Торское.

На Северском направлении украинские воины отбили две вражеские атаки. Подразделения оккупантов пытались продвинуться в сторону Серебрянки.

На Краматорском направлении произошел один вражеский штурм. Враг атаковал в сторону Ступочек.

На Торецком направлении российские оккупанты провели восемь штурмов на позиции ВСУ в районе Торецка, Александро-Калинового, Яблоновки, Русиного Яра и в сторону Степановки. Силы обороны отбили семь вражеских атак.

На Покровском направлении враг совершил 42 атаки на позиции ВСУ в районах населенных пунктов Полтавка, Миролюбовка, Николаевка, Разино, Родинское, Новоторецкое, Проминь, Возрождение, Шевченко, Удачное, Новосергеевка, Котляровка, Муравка и Алексеевка. Украинцы отбили 35 вражеских атак.

На Новопавловском направлении россияне восемь раз шли на штурм вблизи населенных пунктов Запорожье, Новохатское, Мирное и Вольное Поле. Было отбито 5 атак.

На Ореховском направлении оккупанты пытались продвинуться в сторону Малых Щербаков и Новоданиловки.

На Приднепровском направлении ВСУ отбили три штурмовых действия оккупантов.

Напомним

Ночью 13 июля россияне атаковали Украину 60 ударными БПЛА, включая Shahed. Силы обороны сбили 20 БПЛА.

Евгений Устименко

Евгений Устименко

Война
Сумская область
Генеральный штаб Вооруженных сил Украины
Черниговская область
Шахед-136
Украина
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