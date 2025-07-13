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Тиждень сповільнення, глибини й внутрішніх процесів: астропрогноз на 14–20 липня
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Окупанти здійснили 97 атак на позиції ЗСУ за добу 13 липня - Генштаб

Київ • УНН

 • 454 перегляди

13 липня російські окупанти 97 разів атакували позиції Сил оборони, найактивніше на Лиманському, Покровському, Новопавлівському, Торецькому та Курському напрямках. ЗСУ відбили більшість атак, зокрема 35 з 42 на Покровському напрямку.

Окупанти здійснили 97 атак на позиції ЗСУ за добу 13 липня - Генштаб

Впродовж дня 13 липня російські окупанти 97 разів атакували позиції Сил оборони. Найбільш активно росіяни дяіли на Лиманському, Покровському, Новопавлівському, Торецькому та курському напрямках, повідомляє УНН з посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.

Деталі

Окупанти обстріляли населені пункти Гай Чернігівської області, а також Клюси, Угроїди, Миропільське, Прогрес і Мар’їне Сумської області.

На Північно-Слобожанському і курському напрямках ворог проводив сім наступальних дій, завдав шість авіаційних ударів, скинув 13 керованих бомб, здійснив 133 обстріли, зокрема три – з реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку ЗСУ відбили три ворожих штурма поблизу Вовчанська та Зеленого.

На Куп’янському напрямку окупанти чотири рази атакували в районах Голубівки, Синьківки, Степової Новоселівки та Колісниківки.

На Лиманському напрямку українські підрозділи відбили 11 атак у районах населених пунктів Греківка, Копанки, Рідкодуб, Карпівка, Колодязі, Зелена Долина та Торське.

На Сіверському напрямку українські воїни відбили дві ворожі атаки. Підрозділи окупантів намагалися просунутися у бік Серебрянки.

На Краматорському напрямку відбувся один ворожий штурм. Ворог атакував у бік Ступочок.

На Торецькому напрямку російські окупанти провели вісім штурмів на позиції ЗСУ у районі Торецька, Олександро-Калинового, Яблунівки, Русиного Яру та у бік Степанівки. Сили оборони відбили сім ворожих атак.

На Покровському напрямку ворог здійснив 42 атаки на позиції ЗСУ у районах населених пунктів Полтавка, Миролюбівка, Миколаївка, Разіне, Родинське, Новоторецьке, Промінь, Відродження, Шевченко, Удачне, Новосергіївка, Котлярівка, Муравка та Олексіївка. Українці відбили 35 ворожих атак.

На Новопавлівському напрямку росіяни вісім разів йшли на штурм поблизу населених пунктів Запоріжжя, Новохатське, Мирне та Вільне Поле. Було відбито 5 атак.

На Оріхівському напрямку окупанти намагались просунутись у бік Малих Щербаків та Новоданилівки.

На Придніпровському напрямку ЗСУ відбили три штурмові дії окупантів.

Нагадаємо

Вночі 13 липня росіяни атакували Україну 60 ударними БПЛА, включаючи Shahed. Сили оборони збили 20 БПЛА.

Євген Устименко

Євген Устименко

Війна
Сумська область
Генеральний штаб Збройних сил України
Чернігівська область
Шахед-136
Україна
Tesla
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