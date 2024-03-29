Оккупанты повредили более 600 церквей и религиозных сооружений с начала полномасштабного вторжения
Киев • УНН
По меньшей мере 630 религиозных объектов, включая церкви, храмы, синагоги и мечети, были разрушены или повреждены российскими обстрелами и мародерством с начала полномасштабного вторжения в Украину.
Религиозные объекты пострадали в результате российских обстрелов ракетами, дронами-камикадзе и артиллерией. Кроме того, российские захватчики грабили храмы и молитвенные дома, причем некоторые были перепрофилированы в "админздания" оккупационными "властями", передает УНН со ссылкой на исследование Института религиозной свободы.
Детали
В докладе "Влияние российского вторжения на религиозные общины в Украине" Институт религиозной свободы обнародовал новые данные последствий российской агрессии для храмов, церквей и религиозных сооружений.
В целом уничтожено или повреждено по меньшей мере 630 религиозных объектов.
Больше всего церквей, молитвенных домов, синагог и мечетей разрушено в Донецкой области, - речь идет о по меньшей мере 146 зданиях.
На Луганщине около 83;
На Херсонщине - по меньшей мере 78.
В докладе указывается, что Киевская область имеет последствия действий захватчиков, которые привели к уничтожению или повреждению 73 религиозных объектов.
Растет количество разрушенных сооружений на Харьковщине (не менее 62), Запорожье (не менее 51) и Николаевщине (не менее 41).
По конфессиональному признаку от российской агрессии пострадало больше всего православных храмов - всего не менее 246. Из них больше всего храмов принадлежали Украинской Православной Церкви, аффилированной с Московским патриархатом, - не менее 187. Также было разрушено или повреждено 59 храмовв Православной Церкви Украины.
Также были зафиксированы случаи разграбления молитвенных домов евангельских церквей - всего не менее 206, из которых больше всего пострадали
церкви христиан веры евангельской - 94;
молитвенные дома евангельских христиан-баптистов - 60;
здания Церкви адвентистов седьмого дня - 27.
Напомним,
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