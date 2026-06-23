Ограничения на продажу топлива в РФ продолжают расширяться: ввел главный нефтяной регион России

Топливный кризис в России в результате ударов дронов по нефтяной инфраструктуре продолжает усиливаться, ограничения на продажу топлива вводят все больше регионов России, сообщает Moscow Times, пишет УНН.

Детали

Ограничения на продажу бензина ввели в главном нефтедобывающем регионе страны, в котором добывается 40% всей российской нефти — Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО), рассказали местные жители изданию "говорит немосква". В частности, заправки "газпромнефти" стали отпускать не более 40 литров бензина и 80 литров дизельного топлива "в одни руки". При этом топливо можно заправить только в бак транспортного средства и по предоплате. Подобные ограничения, по словам сотрудницы одной АЗС, были введены в ночь на 23 июня.

Такие же ограничения ввели в городе нефтяников Стрежевом в соседней Томской области. "Эти лимиты и ограничения больше направлены на то, чтобы защитить нас от вывоза топлива со стрежевских заправок в другие регионы в бочках и других крупных емкостях", — пояснил глава города Валерий Дениченко. О лимитах на заправках "газпромнефти" сообщили и водители из Тюмени, которая является нефтегазовой столицей России.

Глава Новосибирской области Андрей Травников утром 23 июня заявил, что на территории региона придется ограничить продажу топлива из-за того, что лимиты на бензин и дизель ввели в соседних регионах. По его словам, он поручил областному минпромторгу "провести переговоры с владельцами сетей АЗС для выработки в течение дня единой позиции по этому вопросу".

В Пензенской области с 23 июня также вводятся временные ограничения на продажу автомобильного топлива. "Это нужно, чтобы сохранить стабильную обстановку на внутреннем топливно-энергетическом рынке", — сообщил в телеграм-канале губернатор Олег Мельниченко.

Накануне об ограничениях на продажу топлива на заправках сообщили власти шести российских регионов: Омской, что в Сибири, Иркутской, Саратовской, Воронежской, Тамбовской и Амурской областей. Всего лимиты уже введены более чем в 50 регионах.

Некоторые ограничения, по сообщениям в СМИ, вводились в Тверской и Кировской областях. "татнефть" после атаки на НПЗ в Казани вводила ограничения, в частности на АЗС в Москве.

Согласно оценке Energy Intelligence, в результате ударов украинских дронов по нефтяным заводам объемы нефтепереработки в России в начале июня опустились ниже 4 млн баррелей в сутки — минимального уровня за 21 год. При этом простаивала почти треть российских мощностей НПЗ — 2,14 млн баррелей в день. "Кампания Украины против российского энергетического сектора нанесла масштабный ущерб, в результате чего страна движется к худшему топливному кризису в своей истории", — подчеркивали аналитики Energy Intelligence.

Во временно оккупированном Крыму утром в воскресенье после атак дронов продажу бензина частным лицам прекратили совсем.

Как отметило представительство Президента Украины в АР Крым, на фоне атак оккупационная "администрация" с 22 июня ввела ограничения: сократила работу общественного транспорта, объектов торговли и общественного питания, отменила массовые мероприятия и приостановила паромное сообщение. Отдельно в Севастополе ограничили продажу топлива на 22–23 июня – оно доступно только для "служб, обеспечивающих жизнедеятельность города".

Добавим

Россию атаковали беспилотники, в частности в ночь на 18 июня. Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил удары по московскому НПЗ и в ростовской области. Он поблагодарил военных Сил специальных операций Вооруженных сил Украины за удары в глубине территории России, которые были осуществлены модернизированными дронами FP-1 производства украинской компании Fire Point и заявил, что план дальнобойных санкций выполняется.

В сети появились кадры украинских дронов FP-1 над российской столицей, которые безуспешно пытается сбить система "Панцирь". Это уже второй удар по московскому НПЗ.

До этого 16 июня в московской области и краснодарском крае рф было зафиксировано атаки БПЛА на нефтяные объекты. В сети также выложили кадры, на которых видно, как в небе над москвой маневрирует ударный дрон FP-1, созданный компанией Fire Point для глубоких ударов по вражеской территории. Аналитики указывают, что пораженный НПЗ расположен примерно в 15 километрах от кремля.

Также в рф недавно сообщали об атаке дронов на Тюменский НПЗ (бывший Антипинский НПЗ). Украинские беспилотники также нанесли удар по инфраструктуре морского порта "Кавказ" в Краснодарском крае - был поражен резервуарный парк комплекса перегрузки нефтепродуктов и территория нефтебазы.