Один зонт на всю Россию: в соцсетях пошутили про Путина на ЧМ-2018

Финальный матч с трибун смотрели главы десяти стран, в том числе президент России Владимир Путин, президент Франции Эммануэль Макрон и президент Хорватии Колинда Грабар-Китарович. Все трое, а также президент ФИФА Джанни Инфантино, после финального свистка вышли на поле, чтобы наградить футболистов. И тут пошел дождь, но сразу же единственный зонт раскрыли только для российского лидера.

Через несколько минут зонты вынесли всем, но этого хватило, чтобы зрители трансляции начали шутить про особенное положение Путина и единственный зонт на всю Россию.

Чемпионат мира по футболу проходил с 14 июня по 15 июля. Турнир завершился победой сборной Франции над командой Хорватии со счетом 4:2.

Единственный зонт — над Путиным. А гости пусть мокнут pic.twitter.com/cUeaUTs0gc

— Kirill Artemenko (@be_art) 15 июля 2018 г.

Putin outsmarts other world leaders yet again by bringing an umbrella to a torrential downpour, while leaving Macron and Grabar-Kitarovic to soak pic.twitter.com/PYHNJsOvRx

— max seddon (@maxseddon) 15 июля 2018 г.

Putin enjoying the only umbrella pic.twitter.com/650KSkMfOl

— Roberto Aram Ferdman (@robferdman) 15 июля 2018 г.

"One umbrella just for me only" pic.twitter.com/VKyCzec8iH

— Masaku (@masaku_) 15 июля 2018 г.