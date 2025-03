Одна парасолька на всю Росію: у соцмережах пожартували про Путіна на ЧС-2018

Фінальний матч з трибун дивилися глави десяти країн, в тому числі президент Росії Володимир Путін, президент Франції Еммануель Макрон і президент Хорватії Колінда Грабар-Кітарович. Всі троє, а також президент ФІФА Джанні Інфантіно, після фінального свистка вийшли на поле, щоб нагородити футболістів. І тут пішов дощ, але відразу ж єдину парасольку розкрили лише для російського лідера.

Через кілька хвилин парасолі винесли всім, але цього вистачило, щоб глядачі трансляції почали жартувати про особливе становище Путіна і єдину парасольку на всю Росію.

Чемпіонат світу з футболу проходив з 14 червня по 15 липня. Турнір завершився перемогою збірної Франції над командою Хорватії з рахунком 4:2.

Единственный зонт — над Путиным. А гости пусть мокнут pic.twitter.com/cUeaUTs0gc

— Kirill Artemenko (@be_art) 15 июля 2018 г.

Putin outsmarts other world leaders yet again by bringing an umbrella to a torrential downpour, while leaving Macron and Grabar-Kitarovic to soak pic.twitter.com/PYHNJsOvRx

— max seddon (@maxseddon) 15 июля 2018 г.

Putin enjoying the only umbrella pic.twitter.com/650KSkMfOl

— Roberto Aram Ferdman (@robferdman) 15 июля 2018 г.

"One umbrella just for me only" pic.twitter.com/VKyCzec8iH

— Masaku (@masaku_) 15 июля 2018 г.