Одна парасолька на всю Росію: у соцмережах пожартували про Путіна на ЧС-2018
Київ • УНН
КИЇВ. 16 липня. УНН. Під час нагородження чемпіонів світу з футболу на стадіоні в Москві пішла злива і парасолька спочатку дісталася лише президенту РФ Володимиру Путіну. Про це пише Meduza, передає УНН.
Фінальний матч з трибун дивилися глави десяти країн, в тому числі президент Росії Володимир Путін, президент Франції Еммануель Макрон і президент Хорватії Колінда Грабар-Кітарович. Всі троє, а також президент ФІФА Джанні Інфантіно, після фінального свистка вийшли на поле, щоб нагородити футболістів. І тут пішов дощ, але відразу ж єдину парасольку розкрили лише для російського лідера.
Через кілька хвилин парасолі винесли всім, але цього вистачило, щоб глядачі трансляції почали жартувати про особливе становище Путіна і єдину парасольку на всю Росію.
Чемпіонат світу з футболу проходив з 14 червня по 15 липня. Турнір завершився перемогою збірної Франції над командою Хорватії з рахунком 4:2.
Единственный зонт — над Путиным. А гости пусть мокнут pic.twitter.com/cUeaUTs0gc— Kirill Artemenko (@be_art) 15 июля 2018 г.
Putin outsmarts other world leaders yet again by bringing an umbrella to a torrential downpour, while leaving Macron and Grabar-Kitarovic to soak pic.twitter.com/PYHNJsOvRx— max seddon (@maxseddon) 15 июля 2018 г.
Putin enjoying the only umbrella pic.twitter.com/650KSkMfOl— Roberto Aram Ferdman (@robferdman) 15 июля 2018 г.
"One umbrella just for me only" pic.twitter.com/VKyCzec8iH— Masaku (@masaku_) 15 июля 2018 г.