Обсудили реализацию финподдержки и открытие первого переговорного кластера: Ермак встретился с представителями ЕС
Киев • УНН
Глава ОП Андрей Ермак встретился с представителями Еврокомиссии и ЕС в Украине. Обсуждались финансовая поддержка и приоритеты Украины, а также готовность к переговорам о вступлении в ЕС.
Глава Офиса Президента Андрей Ермак провел встречу с представителем Европейской комиссии и послом Европейского Союза. Обсудили реализацию финансовой поддержки, которую Украина получает из бюджета ЕС, а также финансовые потребности и приоритеты Украины, передает УНН.
Детали
Ермак в Telegram сообщил, что провел встречу с заместителем генерального директора Генерального директората Европейской комиссии по вопросам расширения и соседства Саймоном Мордью и Послом Европейского Союза в Украине Катариной Матерновой.
Обсудили реализацию финансовой поддержки, которую Украина получает из бюджета ЕС, а также финансовые потребности и приоритеты Украины. Эти ресурсы имеют стратегическое значение для нашей устойчивости в условиях войны и для дальнейших реформ. Подчеркнул, что Украина полностью выполнила свои обязательства и готова к открытию первого переговорного кластера по вступлению в ЕС
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Кроме того, Ермак выразил позитивные ожидания всех украинцев относительно дальнейшего прогресса на пути к членству в Европейском Союзе, это – ключевой этап в нашем движении к полноправному участию в европейской семье.
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