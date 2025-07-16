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Обсудили реализацию финподдержки и открытие первого переговорного кластера: Ермак встретился с представителями ЕС

Киев • УНН

 • 346 просмотра

Глава ОП Андрей Ермак встретился с представителями Еврокомиссии и ЕС в Украине. Обсуждались финансовая поддержка и приоритеты Украины, а также готовность к переговорам о вступлении в ЕС.

Обсудили реализацию финподдержки и открытие первого переговорного кластера: Ермак встретился с представителями ЕС

Глава Офиса Президента Андрей Ермак провел встречу с представителем Европейской комиссии и послом Европейского Союза. Обсудили реализацию финансовой поддержки, которую Украина получает из бюджета ЕС, а также финансовые потребности и приоритеты Украины, передает УНН.

Детали

Ермак в Telegram сообщил, что провел встречу с заместителем генерального директора Генерального директората Европейской комиссии по вопросам расширения и соседства Саймоном Мордью и Послом Европейского Союза в Украине Катариной Матерновой.

Обсудили реализацию финансовой поддержки, которую Украина получает из бюджета ЕС, а также финансовые потребности и приоритеты Украины. Эти ресурсы имеют стратегическое значение для нашей устойчивости в условиях войны и для дальнейших реформ. Подчеркнул, что Украина полностью выполнила свои обязательства и готова к открытию первого переговорного кластера по вступлению в ЕС

- сообщил глава ОП.

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Кроме того, Ермак выразил позитивные ожидания всех украинцев относительно дальнейшего прогресса на пути к членству в Европейском Союзе, это – ключевой этап в нашем движении к полноправному участию в европейской семье.

ЕС был и остается надежным партнером Украины в борьбе за свободу и европейское будущее

- резюмировал глава ОП.

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Антонина Туманова

Антонина Туманова

Экономикаполитика
Европейская комиссия
Европейский Союз
Андрій Єрмак
Украина
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