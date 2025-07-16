Обговорили реалізацію фінпідтримки та відкриття першого переговорного кластеру: Єрмак зустрівся із представниками ЄС

Глава Офісу Президента Андрій Єрмак провів зустріч із представником Європейської комісії та посолкою Європейського Союзу. Обговорили реалізацію фінансової підтримки, яку Україна отримує з бюджету ЄС, а також фінансові потреби та пріоритети України, передає УНН.

Деталі

Єрмак у Telegram повідомив, що провів зустріч із заступником генерального директора Генерального директорату Європейської комісії з питань розширення та сусідства Саймоном Мордю та Посолкою Європейського Союзу в Україні Катаріною Матерновою.

Обговорили реалізацію фінансової підтримки, яку Україна отримує з бюджету ЄС, а також фінансові потреби та пріоритети України. Ці ресурси мають стратегічне значення для нашої стійкості в умовах війни та для подальших реформ. Наголосив, що Україна повністю виконала свої зобов’язання і готова до відкриття першого переговорного кластеру щодо вступу до ЄС - повідомив глава ОП.

Сибіга закликав дипломатів ЄС до конкретних кроків для зміцнення повітряного простору над Україною

Крім того, Єрмак висловив позитивні очікування всіх українців щодо подальшого прогресу на шляху до членства в Європейському Союзі, це – ключовий етап у нашому русі до повноправної участі в європейській родині.

ЄС був і залишається надійним партнером України у боротьбі за свободу та європейське майбутнє - резюмував глава ОП.

Санкційний тиск на рф та підтримка України на шляху до ЄС й НАТО: заява глав МЗС Люблінського трикутника