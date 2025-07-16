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Обговорили реалізацію фінпідтримки та відкриття першого переговорного кластеру: Єрмак зустрівся із представниками ЄС

Київ • УНН

 • 350 перегляди

Глава ОП Андрій Єрмак зустрівся з представниками Єврокомісії та ЄС в Україні. Обговорювалися фінансова підтримка та пріоритети України, а також готовність до переговорів щодо вступу до ЄС.

Обговорили реалізацію фінпідтримки та відкриття першого переговорного кластеру: Єрмак зустрівся із представниками ЄС

Глава Офісу Президента Андрій Єрмак провів зустріч із представником Європейської комісії та посолкою Європейського Союзу. Обговорили реалізацію фінансової підтримки, яку Україна отримує з бюджету ЄС, а також фінансові потреби та пріоритети України, передає УНН.

Деталі

Єрмак у Telegram повідомив, що провів зустріч із заступником генерального директора Генерального директорату Європейської комісії з питань розширення та сусідства Саймоном Мордю та Посолкою Європейського Союзу в Україні Катаріною Матерновою.

Обговорили реалізацію фінансової підтримки, яку Україна отримує з бюджету ЄС, а також фінансові потреби та пріоритети України. Ці ресурси мають стратегічне значення для нашої стійкості в умовах війни та для подальших реформ. Наголосив, що Україна повністю виконала свої зобов’язання і готова до відкриття першого переговорного кластеру щодо вступу до ЄС 

- повідомив глава ОП.

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Крім того, Єрмак висловив позитивні очікування всіх українців щодо подальшого прогресу на шляху до членства в Європейському Союзі, це – ключовий етап у нашому русі до повноправної участі в європейській родині.

ЄС був і залишається надійним партнером України у боротьбі за свободу та європейське майбутнє 

- резюмував глава ОП.

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Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

ЕкономікаПолітика
Європейська комісія
Європейський Союз
Андрій Єрмак
Україна
Tesla
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