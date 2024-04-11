Обсудили двустороннее соглашение по безопасности: в ОП сообщили детали встречи Зеленского и Дуды

Президент Украины Владимир Зеленский обсудил с президентом Польши Анджеем Дудой двустороннее соглашение по безопасности. Кроме того, речь шла о российских ударах по энергетическим объектам, ликвидации последствий и сложной ситуации в Харькове, передает УНН.

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По данным ОП, в Вильнюсе Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с Президентом Республики Польша Анджеем Дудой.

Глава Украинского государства поблагодарил Польшу за последовательную поддержку Украины и оборонную помощь. Владимир Зеленский отметил участие страны в чешской инициативе по закупке боеприпасов для Украины.

Он проинформировал коллегу о российских ударах по энергетическим объектам, ликвидации последствий и сложной ситуации в Харькове.

"Украина все больше страдает от российского ракетного террора. Ежедневно уничтожается инфраструктура и гибнут люди. Поэтому мы критически нуждаемся в усиленной поддержке от партнеров, прежде всего ПВО", - подчеркнул Президент Украины.

Лидеры обсудили подготовку Глобального саммита мира в Швейцарии, двустороннее соглашение по безопасности и сотрудничество относительно будущего членства Украины в ЕС и НАТО.

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