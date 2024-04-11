Обсудили двустороннее соглашение по безопасности: в ОП сообщили детали встречи Зеленского и Дуды

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
Пока женщина была за границей - мошенники подделали ее подпись и продали квартиру: специалисты КНИИСЭ о случаях из практики почерковедческих экспертиз
  •  100721 просмотра

Пока женщина была за границей - мошенники подделали ее подпись и продали квартиру: специалисты КНИИСЭ о случаях из практики почерковедческих экспертиз

Эксклюзив
Эксперт о стоимости восстановления Трипольской ТЭС: это десятки миллиардов гривен
  •  100844 просмотра

Эксперт о стоимости восстановления Трипольской ТЭС: это десятки миллиардов гривен

Закон о мобилизации принят: основные положения и когда начнут действовать новые правила
  •  116243 просмотра

Закон о мобилизации принят: основные положения и когда начнут действовать новые правила

Эксклюзив
КГГА о демонтаже Арки дружбы народов: не является самым насущным вопросом сегодня
10 апреля 2024, 13:53  •  147640 просмотра

КГГА о демонтаже Арки дружбы народов: не является самым насущным вопросом сегодня

Эксклюзив
В Комитете нацбезопасности объяснили, когда будет поручение о разработке законопроекта по демобилизации
10 апреля 2024, 13:01  •  138122 просмотра

В Комитете нацбезопасности объяснили, когда будет поручение о разработке законопроекта по демобилизации

Эксклюзив
Кабмин игнорирует поручение СНБО об аудите блокировки налоговых накладных, которое Гетманцев пытается легализовать законопроектом "о клубе белого бизнеса" - нардеп
10 апреля 2024, 09:04  •  133561 просмотра

Кабмин игнорирует поручение СНБО об аудите блокировки налоговых накладных, которое Гетманцев пытается легализовать законопроектом "о клубе белого бизнеса" - нардеп

Эксклюзив
Блокада на границе с Польшей: польские фермеры до сих пор блокируют три пункта пропуска, в очередях около 450 грузовиков
10 апреля 2024, 06:55  •  117316 просмотра

Блокада на границе с Польшей: польские фермеры до сих пор блокируют три пункта пропуска, в очередях около 450 грузовиков

Эксклюзив
Согласование в ЕС новых условий либерализации торговли с Украиной: в УКАБ назвали потенциальные потери для экономики
10 апреля 2024, 06:41  •  100064 просмотра

Согласование в ЕС новых условий либерализации торговли с Украиной: в УКАБ назвали потенциальные потери для экономики

Эксклюзив
Демобилизацию планируют исключить из законопроекта о мобилизации - источники
9 апреля 2024, 18:15  •  115956 просмотра

Демобилизацию планируют исключить из законопроекта о мобилизации - источники

Эксклюзив
Возраст до 40 лет: в НСЗУ рассказали, могут ли пересмотреть возрастные ограничения для женщин на участие в программе лечения бесплодия за госсредства
9 апреля 2024, 15:37  •  115653 просмотра

Возраст до 40 лет: в НСЗУ рассказали, могут ли пересмотреть возрастные ограничения для женщин на участие в программе лечения бесплодия за госсредства

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Обсудили двустороннее соглашение по безопасности: в ОП сообщили детали встречи Зеленского и Дуды

Зеленский призвал соседей россии сделать все, чтобы заблокировать поставки рф критических компонентов

Президент Украины Владимир Зеленский призвал соседние с рф страны заблокировать поставки критически важных компонентов, таких как микросхемы, станки, сырье и технологии, которые могут быть использованы для российского военного производства.

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Зеленский призвал соседей россии сделать все, чтобы заблокировать поставки рф критических компонентов

Употребление рыбы вместо красного мяса может спасти вам жизнь - The Guardian со ссылкой на исследование

Исследователи говорят, что диета, основанная на кормовой рыбе вместо красного мяса, может предотвратить 750 000 смертей в год. Также это значительно уменьшит количество заболеваний, связанных с питанием.

Здоровье •   •  10052 просмотра
Употребление рыбы вместо красного мяса может спасти вам жизнь - The Guardian со ссылкой на исследование

Зеленский о законе о мобилизации: там есть изменения, которые помогут военному руководству

Закон о мобилизации поможет военному руководству усилить контроль за уклонистами, ввести изменения по поддержке войск на фронте путем предоставления отпусков и улучшения ротации.

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Зеленский о законе о мобилизации: там есть изменения, которые помогут военному руководству

Зеленский обсудил с премьером Греции привлечение стран Глобального Юга к Саммиту мира

Во время своего визита в Вильнюс президент Украины Владимир Зеленский встретился с премьер-министром Греции Мицотакисом. Стороны обсудили предварительные договоренности и привлечение других стран к Саммиту мира в Швейцарии.

политика •   •  11427 просмотра
Зеленский обсудил с премьером Греции привлечение стран Глобального Юга к Саммиту мира

Танцевальный спектакль "Д.И.М." о вынужденной миграции и доме внутри каждого человека возвращается на киевскую сцену

6 и 30 мая 2024 года на сцене Киевской оперы. Пластический спектакль от INSHA DANCE COMPANY - о несокрушимых украинцах. "Дорога домой начинается в тот момент, когда мы с него уезжаем..."

Культура •   •  10214 просмотра
Танцевальный спектакль "Д.И.М." о вынужденной миграции и доме внутри каждого человека возвращается на киевскую сцену

Днепропетровщина: россияне обстреляли Марганец из тяжелой артиллерии, без жертв

Российские оккупанты выпустили 7 залпов из тяжелой артиллерии по Марганцу Днепропетровской области, но обошлось без жертв.

Война •   •  11068 просмотра
Днепропетровщина: россияне обстреляли Марганец из тяжелой артиллерии, без жертв

На фоне массированной атаки на энергоинфраструктуру: "Укрэнерго" призвало украинцев уменьшить потребление электроэнергии

В связи со значительными убытками, вызванными последней российской атакой на украинские электростанции, Укрэнерго призвало украинцев уменьшить вечернее потребление электроэнергии с 19:00 до 22:00, чтобы сохранить баланс между производством и потреблением электроэнергии.

Общество •   •  14822 просмотра
На фоне массированной атаки на энергоинфраструктуру: "Укрэнерго" призвало украинцев уменьшить потребление электроэнергии

"Сделать апокалипсис местом, куда все хотели бы попасть": что говорят авторы о новом сериале Fallout

Новый сериал Fallout на Prime Video, основанный на популярной игровой франшизе, призван оживить постапокалиптический мир с помощью сочетания мрачного юмора и серьезного повествования, создавая место, которое зрители захотят посетить.

Культура •   •  10068 просмотра
"Сделать апокалипсис местом, куда все хотели бы попасть": что говорят авторы о новом сериале Fallout

Есть информация от ГУР о планах путина, критически важно, чтобы партнеры выполнили обещанное - Зеленский

Президент Зеленский отметил критическую важность выполнения партнерами обещаний по поставкам Украине оружия, боеприпасов и заключения соглашений о совместном производстве для противодействия планам россии.

Война •   •  12599 просмотра
Есть информация от ГУР о планах путина, критически важно, чтобы партнеры выполнили обещанное - Зеленский