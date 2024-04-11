Дуда пожелал Зеленскому прибыть на следующий саммит Триморья в костюме, который будет символизировать окончание войны

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Пока женщина была за границей - мошенники подделали ее подпись и продали квартиру: специалисты КНИИСЭ о случаях из практики почерковедческих экспертиз
  •  82471 просмотра

Пока женщина была за границей - мошенники подделали ее подпись и продали квартиру: специалисты КНИИСЭ о случаях из практики почерковедческих экспертиз

Эксклюзив
Эксперт о стоимости восстановления Трипольской ТЭС: это десятки миллиардов гривен
  •  91144 просмотра

Эксперт о стоимости восстановления Трипольской ТЭС: это десятки миллиардов гривен

Закон о мобилизации принят: основные положения и когда начнут действовать новые правила
  •  114348 просмотра

Закон о мобилизации принят: основные положения и когда начнут действовать новые правила

Эксклюзив
КГГА о демонтаже Арки дружбы народов: не является самым насущным вопросом сегодня
10 апреля 2024, 13:53  •  146268 просмотра

КГГА о демонтаже Арки дружбы народов: не является самым насущным вопросом сегодня

Эксклюзив
В Комитете нацбезопасности объяснили, когда будет поручение о разработке законопроекта по демобилизации
10 апреля 2024, 13:01  •  137906 просмотра

В Комитете нацбезопасности объяснили, когда будет поручение о разработке законопроекта по демобилизации

Эксклюзив
Кабмин игнорирует поручение СНБО об аудите блокировки налоговых накладных, которое Гетманцев пытается легализовать законопроектом "о клубе белого бизнеса" - нардеп
10 апреля 2024, 09:04  •  133437 просмотра

Кабмин игнорирует поручение СНБО об аудите блокировки налоговых накладных, которое Гетманцев пытается легализовать законопроектом "о клубе белого бизнеса" - нардеп

Эксклюзив
Блокада на границе с Польшей: польские фермеры до сих пор блокируют три пункта пропуска, в очередях около 450 грузовиков
10 апреля 2024, 06:55  •  117234 просмотра

Блокада на границе с Польшей: польские фермеры до сих пор блокируют три пункта пропуска, в очередях около 450 грузовиков

Эксклюзив
Согласование в ЕС новых условий либерализации торговли с Украиной: в УКАБ назвали потенциальные потери для экономики
10 апреля 2024, 06:41  •  100021 просмотра

Согласование в ЕС новых условий либерализации торговли с Украиной: в УКАБ назвали потенциальные потери для экономики

Эксклюзив
Демобилизацию планируют исключить из законопроекта о мобилизации - источники
9 апреля 2024, 18:15  •  115939 просмотра

Демобилизацию планируют исключить из законопроекта о мобилизации - источники

Эксклюзив
Возраст до 40 лет: в НСЗУ рассказали, могут ли пересмотреть возрастные ограничения для женщин на участие в программе лечения бесплодия за госсредства
9 апреля 2024, 15:37  •  115641 просмотра

Возраст до 40 лет: в НСЗУ рассказали, могут ли пересмотреть возрастные ограничения для женщин на участие в программе лечения бесплодия за госсредства

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Дуда пожелал Зеленскому прибыть на следующий саммит Триморья в костюме, который будет символизировать окончание войны

Президент Польши Анджей Дуда пожелал Президенту Украины Владимиру Зеленскому прибыть на саммит Инициативы трех морей в 2025 году в Польше в костюме, символизирующем окончание войны в Украине.

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Дуда пожелал Зеленскому прибыть на следующий саммит Триморья в костюме, который будет символизировать окончание войны

Зеленский пригласил партнеров из Триморья принять участие в Саммите мира

Президент Зеленский пригласил партнеров по инициативе Триморья принять участие в первом инаугурационном Глобальном саммите мира в Швейцарии и объединить усилия для привлечения других лидеров к саммиту, направленному на объединение мирового большинства ради справедливого мира.

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Зеленский пригласил партнеров из Триморья принять участие в Саммите мира

Родственники защитников "Азовстали" призвали к цивилизованным способам поддержки военнопленных, и осудили вандализм

Родственники пленных защитников "Азовстали" призвали поддерживать пленных исключительно цивилизованными и законными способами, а не вандализмом или хулиганством, чтобы не позорить бойцов и их семьи.

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Родственники защитников "Азовстали" призвали к цивилизованным способам поддержки военнопленных, и осудили вандализм

В Донецкой области спецназовцы за сутки дронами уничтожили два российских танка и группу оккупантов

В Донецкой области операторы беспилотников Сил специальных операций уничтожили два российских танка (Т-90 и Т-72), два автомобиля, блиндаж противника, уничтожили пятерых и ранили трех вражеских солдат за один день операции.

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В Донецкой области спецназовцы за сутки дронами уничтожили два российских танка и группу оккупантов

Военные рассказали об украинской винтовке, которая превосходит советское оружие по многим показателям

В 2023 году Вооруженные силы Украины приняли на вооружение винтовку УАР-15 - модульное оружие украинского производства, которое превосходит советские винтовки по весу, точности и дальности стрельбы.

Война •   •  4810 просмотра
Военные рассказали об украинской винтовке, которая превосходит советское оружие по многим показателям

Зеленский на саммите Триморья отметил настоятельную необходимость усилить украинскую ПВО

На саммите "Триморья" президент Зеленский отметил настоятельную необходимость усиления противовоздушной обороны Украины реальными действиями, а не словами, поскольку российские угрозы охватывают все пространство от Европы до Казахстана.

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Зеленский на саммите Триморья отметил настоятельную необходимость усилить украинскую ПВО

Альтернативных "мирных планов", предусматривающих "не/проигрыш рф", нет - ОП

Альтернативных "мирных планов", которые предусматривают "не/проигрыш рф", не существует. Единственной приемлемой формулой является безусловный выход россии из Украины, отмечает Михаил Подоляк.

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Альтернативных "мирных планов", предусматривающих "не/проигрыш рф", нет - ОП

В прошлом году россия потратила на внутреннюю пропаганду около полумиллиарда долларов - ГУР

В прошлом году россия выделила около полумиллиарда долларов на финансирование внутренней пропаганды через так называемые "некоммерческие" организации с целью формирования лояльного к режиму Путина общественного мнения.

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В прошлом году россия потратила на внутреннюю пропаганду около полумиллиарда долларов - ГУР

Украина нуждается в приглашении в НАТО, это реально уже в этом году - Зеленский

Президент Зеленский заявил, что Украина нуждается в приглашении в НАТО уже в этом году, назвав это реалистичным, поскольку Украина защищает общие ценности Альянса и заслуживает надежной безопасности, как и Балтийский регион после вступления Финляндии и Швеции.

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Украина нуждается в приглашении в НАТО, это реально уже в этом году - Зеленский

Три совета от Минцифры: как не потерять связь и интернет во время отключений электроэнергии

Министерство цифровой трансформации предоставило украинцам советы, как оставаться на связи и иметь доступ к интернету во время отключения электроэнергии, вызванного российскими атаками на энергосистему Украины: проверить наличие интернет-провайдеров с x-PON-сетями, найти ближайшую устойчивую точку доступа к интернету и настроить мобильную связь.

Война •   •  7157 просмотра
Три совета от Минцифры: как не потерять связь и интернет во время отключений электроэнергии