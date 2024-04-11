Дуда пожелал Зеленскому прибыть на следующий саммит Триморья в костюме, который будет символизировать окончание войны

Президент Польши Анджей Дуда, который в 2025 году будет принимать саммит "Инициативы трех морей" в 2025 году в Польше, пожелал президенту Украины Владимиру Зеленскому прибыть на этот саммит в костюме, который будет символизировать окончание войны в Украине. Об этом Дуда заявил во время брифинга, передает УНН.

Детали

То, что я смогу принимать саммит "Инициативы трех морей" в 2025 году в Польше, для меня это будет очень важным лично. После 10 лет сотрудничества это будет определенным итогом всего того, что мы смогли достичь по состоянию на сейчас. Но я верю, Владимир, что вы сможете прибыть в костюме как президент страны, которая больше не находится в состоянии войны, как президент страны, которая вернулась к стабильности и которая вернула мир и спокойствие - сказал Дуда, обращаясь к Зеленскому.

Дуда добавил, что миру очень нужен мир в этой части Европы.

Это мое пожелание вам от всего сердца для всего общества и народа Украины. Нам очень нужен мир в этой части Европы. И я искренне верю, что он у нас будет тогда, когда мы станем сильнее - добавил президент Польши.

Напомним

Саммит "Инициативы трех морей" принял совместную декларацию, в которой участники выразили приверженность идее увидеть более устойчивую Европу и более прочное трансатлантическое партнерство. Также участники выразили неуклонную поддержку Украине в борьбе против РФ.