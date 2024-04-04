Ночная атака рф на Харьковскую область: Синегубов сообщил о Змиевской ТЭС, продолжается ликвидация последствий попадания

Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, сообщая о ночной атаке рф на Харьковскую область, указал на Змиевскую ТЭС и сообщил, что продолжается ликвидация последствий попадания, пишет УНН.

Детали

По словам Синегубова, 4 апреля начиная с 01:16 по городу Харькову в целом было выпущено не менее 15 вражеских беспилотников, часть из них сбили силы ПВО. "Попадания зафиксированы в Новобаварском районе, Слободском, Салтовском районах города. Погибли 4 человека. 12 получили травмы различной степени: 3 в тяжелом состоянии, 5 средних, остальные легкие", - сообщил Синегубов в Telegram.

Также, по его словам, 4 апреля 05:29 в городе Лозовая попадание БПЛА в здание предприятия. Пострадавших нет.

03:05 Балаклейское шоссе, Чугуевский район, Змиевская ТЭС. Продолжается ликвидация последствий попадания. Пострадавших нет - отметил Синегубов.

Кроме того, он сообщил, что 02:08 в городе Лозовая зафиксировано попадание в предприятие. Горело 5 автомобилей. Пострадавших нет.

За минувшие сутки, по его словам, в целом артиллерийских и минометных ударов врага подверглись около 20 населенных пунктов Харьковской области: Ветеринарное, Стрелечье, Красное и др. Авиаударам подверглись н.п. Слобожанское, Волчанск, Голубовка, Купянск, Синьковка, Петропавловка, Песчаное, Калиновое, Боровая. В частности:

▪️ 19:00 в результате артобстрела села Ивашки Богодуховского района повреждены два частных дома. Без пострадавших.

▪️ 18:27 враг обстрелял ракетой Х-59МК-1 город Мерефа Харьковского района. "Попадание в производственное здание предприятия. Повреждены 12 домов. Пострадала 65-летняя гражданская женщина, у нее острая реакция на стресс, без госпитализации. Травмирован 55-летний гражданский мужчина: взрывная травма", - сообщил Синегубов.

▪️ 11:00 в результате обстрела города Купянск-Узловой повреждены частный дом и автомобиль. Травмирован 69-летний мужчина.

▪️ 10:50 село Боровая Изюмского района. В результате вражеского обстрела было повреждено здание банковского учреждения. Без пострадавших.

▪️ 09:10 село Синельниково Чугуевского района попадание КАБом по территории. Без пострадавших.

▪️ 09:05 город Волчанск под вражеским обстрелом КАБ. Поврежден жилой дом. Без пострадавших.

▪️ 3 апреля 09:00 поселок Липцы Харьковского района под обстрелом КАБ. Попадание по территории. Без пострадавших.

"За минувшие сутки на Купянском направлении в пределах области вражеских атак не было", - указал Синегубов.

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