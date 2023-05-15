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Германия поддержит Украину, для этого есть 11 млрд евро сугубо на оборону - Зеленский

Киев • УНН

 • 1203957 просмотра

КИЕВ. 15 мая. УНН. Президент Владимир Зеленский заявил, что Германия поддержит Украину долгосрочно, для этого есть 11 миллиардов евро, сугубо на оборону. Об этом он сказал в видеообращении, передает УНН.

Цитата

«Спасибо Германии за самый большой оборонный пакет – 2 миллиарда 700 миллионов евро. Системы ПВО «Айрис» различных модификаций, ракеты к ним - много, пушки, снаряды, бронетехника… Кроме того, Германия поддержит нашу страну долгосрочно – есть для этого 11 миллиардов евро, сугубо на оборону. Плюс Германия участвует в Европейском фонде мира, который усиливает нашу защиту», - сообщил Зеленский.

Дополнение

Канцлер Германии Олаф Шольц подтвердил, что страна приняла решение о предоставлении Украине нового пакета помощи на 2,7 миллиарда евро.

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