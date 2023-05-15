Німеччина підтримає Україну, для цього є 11 млрд євро суто на оборону – Зеленський
Київ • УНН
КИЇВ. 15 травня. УНН. Президент Володимир Зеленський заявив, що Німеччина підтримає Україну довгостроково, для цього є 11 мільярдів євро, суто на оборону. Про це він сказав у відеозверненні, передає УНН.
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«Дякую Німеччині за найбільший оборонний пакет – 2 мільярди 700 мільйонів євро. Системи ППО «Айріс» різних модифікацій, ракети до них - багато, гармати, снаряди, бронетехніка… Окрім того, Німеччина підтримає нашу країну довгостроково – є для цього 11 мільярдів євро, суто на оборону. Плюс Німеччина бере участь у Європейському фонді миру, який посилює наш захист», - повідомив Зеленський.
Доповнення
Канцлер Німеччини Олаф Шольц підтвердив, що країна прийняла рішення про надання Україні нового пакету допомоги на 2,7 мільярда євро.