Ни один акт террора не должен остаться безнаказанным — Сибига об атаке рф на Вольнянск

Киев • УНН

 • 1536 просмотра

В результате удара по Вольнянску погибли два человека и четверо ранены. Оккупанты попали в храм и рынок, Андрей Сибига призвал к наказанию рф.

Ни один акт террора не должен остаться безнаказанным — Сибига об атаке рф на Вольнянск

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига отреагировал на атаку рф по Вольнянску Запорожской области, назвав ее очередным актом террора против гражданских и религиозных объектов. Об этом сообщает МИД Украины, пишет УНН.

россия совершила очередную террористическую атаку на город Вольнянск Запорожской области. Один из ударов дронов попал в помещение храма Украинской православной церкви. россия продолжает свою жестокую войну против верующих и веры

- говорится в сообщении.

По меньшей мере 2 человека погибли и 4 ранены – также был поражен рынок, разрушены здания, сломаны человеческие жизни.

Ни один удар по гражданским, ни одно нападение на места поклонения, ни один акт террора не должен остаться безнаказанным

- добавил Сибига.

Дополнение

4 мая россияне атаковали город Вольнянск Запорожской области БПЛА. Попали по территории рынка и храма. Разрушены павильоны и повреждены прилегающие здания. На местах возникли пожары, которые уже ликвидированы.

