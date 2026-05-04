Ни один акт террора не должен остаться безнаказанным — Сибига об атаке рф на Вольнянск

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига отреагировал на атаку рф по Вольнянску Запорожской области, назвав ее очередным актом террора против гражданских и религиозных объектов. Об этом сообщает МИД Украины, пишет УНН.

россия совершила очередную террористическую атаку на город Вольнянск Запорожской области. Один из ударов дронов попал в помещение храма Украинской православной церкви. россия продолжает свою жестокую войну против верующих и веры

По меньшей мере 2 человека погибли и 4 ранены – также был поражен рынок, разрушены здания, сломаны человеческие жизни.

Ни один удар по гражданским, ни одно нападение на места поклонения, ни один акт террора не должен остаться безнаказанным