Ни один акт террора не должен остаться безнаказанным — Сибига об атаке рф на Вольнянск
Киев • УНН
В результате удара по Вольнянску погибли два человека и четверо ранены. Оккупанты попали в храм и рынок, Андрей Сибига призвал к наказанию рф.
Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига отреагировал на атаку рф по Вольнянску Запорожской области, назвав ее очередным актом террора против гражданских и религиозных объектов. Об этом сообщает МИД Украины, пишет УНН.
россия совершила очередную террористическую атаку на город Вольнянск Запорожской области. Один из ударов дронов попал в помещение храма Украинской православной церкви. россия продолжает свою жестокую войну против верующих и веры
По меньшей мере 2 человека погибли и 4 ранены – также был поражен рынок, разрушены здания, сломаны человеческие жизни.
Ни один удар по гражданским, ни одно нападение на места поклонения, ни один акт террора не должен остаться безнаказанным
Дополнение
4 мая россияне атаковали город Вольнянск Запорожской области БПЛА. Попали по территории рынка и храма. Разрушены павильоны и повреждены прилегающие здания. На местах возникли пожары, которые уже ликвидированы.
Хладнокровное террористическое нападение на гражданских — Сибига после удара рф по Мерефе напомнил, что Украина нуждается в усилении ПВО04.05.26, 18:48 • 1720 просмотров