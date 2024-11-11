Нетаньяху впервые признал причастность Израиля к подрыву пейджеров в Ливане и Сирии

Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху впервые признал, что страна стоит за подрывами пейджеров и раций у боевиков "Хезболлы" в Ливане и Сирии. Паро это сообщает The Times of Israel, пишет УНН.

Операции с использованием пейджеров и ликвидации лидера "Хезболлы" Хасана Насралы были проведены, несмотря на противодействие высокопоставленных чиновников в оборонном ведомстве и ответственных за них лиц в политическом эшелоне, - заявил Нетаньяху.

Согласно цитатам, которые попали в еврейские СМИ, премьер впервые признал соответствующую информацию во время еженедельного заседания кабинета министров.

Напомним

17 сентября сотни членов Хезболлы пострадали от взрывов пейджеров в Ливане. Инциденты произошли после получения новых сообщений, вызвав панику по всей стране.

Через день после массовых взрывов пейджеров в Ливане произошла новая серия взрывов - сдетонировали радиостанции Хезболлы. Взрывы произошли на юге страны и в пригородах Бейрута, один из них произошел вблизи похорон жертв предыдущих взрывов.

По данным ABC News, Израиль причастен к взрывам пейджеров в Ливане, готовя операцию по меньшей мере 15 лет. Использовались подставные компании и взрывчатка в устройствах, что привело к сотням пострадавших членов Хезболлы.

Тем временем президент Ицхак Герцог отвергал обвинения в причастности Израиля к взрывам пейджеров и раций "Хезболлы" в Ливане. Он заявлял, что Израиль лишь защищает себя, но не стремится к войне с Ливаном.