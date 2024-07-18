Из-за ухудшения погодных условий 374 населенных пункта в 6 областях Украины остались без электроснабжения. Больше всего пострадала Киевская область - 212 населенных пунктов, к восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.
Из-за непогоды 374 населенных пункта в 6 областях Украины остались без электроснабжения, больше всего пострадала Киевская область, сообщили в ГСЧС Украины в четверг, пишет УНН.
Детали
По информации Укрэнерго в результате ухудшения погодных условий (дождь, порывы ветра) из-за срабатывания систем автоматической защиты ЛЭП обесточены 374 населенных пункта в 6 областях (Киевская - 212, Закарпатская - 85, Черниговская - 49, Сумская - 13, Житомирская - 8 и Волынская - 7).
К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.
На Киевщине наблюдается кратковременный дождь с грозой, местами с градом и шквалы ветра до 20 м/с18 июля 2024, 04:23 • 14995 просмотров